Prix du président de la République : comment participer pour être la meilleure start-up algérienne

Le ministère de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises a annoncé, ajourd’hui, l’ouverture officielle des candidatures pour la première édition du Prix du président de la République de la meilleure start-up. Cette initiative vise à récompenser les projets innovants et les entreprises technologiques les plus prometteuses du pays, dans le cadre de la stratégie nationale de soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

Les porteurs de projets intéressés pourront déposer leur candidature jusqu’au 23 août prochain via la plateforme numérique dédiée à cette compétition : startupoftheyear.dz

Dans un communiqué, le ministère précise que cette première édition est ouverte à trois catégories de candidats : les porteurs de projets innovants, les start-up d’excellence ainsi que les scale-up prometteuses, c’est-à-dire des jeunes entreprises ayant déjà amorcé une phase de croissance importante.

Les personnes souhaitant participer peuvent s’inscrire sur la plateforme officielle startupoftheyear.dz, où elles pourront consulter l’ensemble des informations relatives au concours, notamment les conditions d’éligibilité, les critères d’évaluation ainsi que les modalités de participation.

À travers cette initiative, les pouvoirs publics ambitionnent de mettre en lumière les meilleures réussites de l’écosystème entrepreneurial algérien, tout en encourageant l’innovation et la création de solutions à forte valeur ajoutée.

Un jury d’experts nationaux et internationaux

Le ministère précise que les dossiers seront examinés par un jury composé d’un représentant du ministre chargé des Start-up, d’un expert international et d’un expert national spécialisés dans les technologies modernes, d’un expert national ou international en capital-risque, de deux membres du Comité national de labellisation (« Projet innovant », « Start-up », « Scale-up » et « Incubateur »), ainsi que d’un représentant de l’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI).

Le jury évaluera les candidatures selon la catégorie concernée. Pour les projets innovants, il appréciera notamment l’originalité, le niveau de maturité du projet, son caractère innovant, la pertinence de la solution proposée, les compétences de l’équipe ainsi que sa contribution potentielle au progrès technologique et au développement de l’économie nationale.

Pour les start-up, l’évaluation portera sur le caractère innovant du produit ou du service, la pertinence et la viabilité du modèle économique, le potentiel de croissance de l’entreprise, la validation du marché ainsi que la capacité de l’équipe à concrétiser sa vision.

Enfin, pour les scale-up, le jury examinera la croissance durable de l’entreprise, son impact économique, sa capacité d’expansion à l’échelle nationale et internationale, ses performances en matière d’innovation ainsi que sa contribution au développement et à la compétitivité de l’économie nationale.

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Quelles sont les conditions pour participer ?

Le ministère a également fixé plusieurs conditions d’éligibilité pour les candidats souhaitant prendre part à cette première édition du Prix du président de la République de la meilleure start-up.

Tout d’abord, la participation est réservée aux détenteurs d’un label en cours de validité, délivré par la Commission nationale de labellisation. Les candidats doivent ainsi être titulaires du label « Projet innovant », « Start-up » ou « Scale-up ».

Le ministère précise par ailleurs que le label le plus élevé prévaut. Ainsi, un candidat ayant obtenu dans un premier temps le label « Projet innovant », puis le label « Start-up », devra obligatoirement concourir dans la catégorie Start-up. De la même manière, une entreprise ayant évolué vers le label Scale-up ne pourra participer que dans cette catégorie.

Concernant les projets labellisés « Projet innovant », seule la personne ayant effectué l’enregistrement initial du projet sur la plateforme startup.dz peut déposer sa candidature. Cette dernière devra toutefois obtenir l’accord de l’ensemble des membres du projet avant la soumission du dossier.

Le règlement prévoit également que le projet, le produit ou le service présenté doit démontrer un caractère fortement innovant et être directement lié aux nouvelles technologies.

Par ailleurs, les précédents lauréats du Prix ne pourront déposer une nouvelle candidature qu’après deux éditions consécutives de la compétition.

Enfin, lorsqu’un jury désigne un projet innovant comme lauréat, les organisateurs répartissent la récompense financière à parts égales entre tous les membres du projet, conformément au règlement du concours.

Jusqu’à 3 millions de dinars pour les lauréats

Le concours prévoit plusieurs récompenses financières destinées à soutenir les lauréats dans le développement de leurs projets.

Ainsi, les organisateurs récompenseront la meilleure scale-up par une enveloppe de 3 millions de dinars et la meilleure start-up par une récompense de 2 millions de dinars. Quant au meilleur projet innovant, il bénéficiera d’un prix d’une valeur de 1 million de dinars.

À travers cette première édition du Prix du président de la République de la meilleure start-up, le ministère entend valoriser les initiatives entrepreneuriales innovantes et renforcer l’attractivité de l’écosystème des start-up en Algérie, devenu ces dernières années un axe majeur de la politique de diversification économique et de développement de l’économie de la connaissance.