Prix du Président 2025 : le concours national des meilleurs exportateurs officiellement lancé

Le ministère du Commerce lance la sélection des meilleurs exportateurs 2025 et annonce le premier Salon national des services destinés à l’export.

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a annoncé, ce jeudi, l’ouverture des candidatures pour le Prix du président de la République du meilleur exportateur pour l’année 2025, une distinction nationale majeure destinée à valoriser les performances des opérateurs économiques dans le domaine des exportations.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’application du décret présidentiel n°202-24 du 24 juin 2024, modifié et complété, notamment dans ses articles 12 et 13, relatifs aux modalités d’organisation et de participation.

Candidatures ouvertes pour le Prix du Meilleur Exportateur 2025

Le ministère invite l’ensemble des opérateurs économiques algériens actifs dans le secteur de l’exportation à soumettre leurs candidatures via la plateforme dédiée avant le 20 décembre 2025.

En plus du dépôt en ligne, les participants devront transmettre une déclaration sur l’honneur à l’adresse électronique officielle : export@mcepe.gov.dz.

Ce prix prestigieux vise à encourager les efforts fournis par les exportateurs, à valoriser les entreprises performantes et à soutenir la compétitivité du produit national à l’international. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de diversification des exportations, notamment hors hydrocarbures.

Lancement du premier “Algeria Export Fair”

Dans un second communiqué, le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a annoncé l’organisation du premier Salon national des services algériens destinés à l’export, baptisé “Algeria Export Fair”, prévu du 5 au 8 janvier 2026 à la salle Zénith de Constantine.

Promotion des services algériens à l’international

Le ministère appelle tous les opérateurs nationaux spécialisés dans l’exportation de services à participer à cet événement majeur. Les secteurs concernés sont variés, couvrant notamment :

services numériques,

consulting et ingénierie,

logistique,

services de santé,

formation et éducation,

tourisme et autres services à forte valeur ajoutée.

Ce salon se veut une plateforme stratégique pour mettre en lumière l’expertise algérienne, renforcer les partenariats, favoriser les rencontres professionnelles et accroître la visibilité des services algériens sur les marchés internationaux.

Les entreprises souhaitant participer sont invitées à remplir le formulaire en ligne disponible sur le site du ministère :

www.mcepe.gov.dz/index.php/ar/salon-services-algeriens

