Prix du poulet : les promesses de Rezig et Hamdani  

Les prix du poulet en Algérie connaissent une forte hausse depuis plusieurs semaines. Face à cette situation, les ministres du Commerce et de l’Agriculture promettent la baisse des prix avant même l’arrivée du mois sacré.

Les prix du poulet ont passé soudainement de 180 DA à 280 DA avant de s’établir à plus de 400 DA, voire 450 DA le kilogramme. Pour la plupart des intervenants dans cette filaire, cette augmentation est essentiellement due à la hausse des prix des matières premières, notamment le maïs et le soja et des intrants biologiques.

Dans leurs réactions respectives, les deux ministres concernés, à savoir du commerce et de l’agriculture, n’abondent pas exactement dans ce sens. Pour Kamel Rezig du commerce, cela est dû au fait que « la moitié des éleveurs aient été touchés par la crise depuis l’année dernière, chose qui les a poussés à arrêter leurs activités ».

Pour sa part, Abdelhamid Hemdani avance que la hausse des prix du poulet revient à la hausse des prix des aliments de bétail dans les marchés internationaux et les pertes engendrées sur les éleveurs le mois de janvier dernier.

Les promesses des ministres

Le premier responsable du secteur agricole en Algérie a indiqué, hier mardi lors de son passage au JT de la télévision nationale, que des mesures ont été prises à même de réduire les prix de cette matière entre 300 et 320 DA le kilogramme, d’autant que les prix de l’aliment de bétail restent élevés.

Parmi ces mesures, le ministre évoque l’injection dans le marché, par l’office national de l’aliment de bétail ONAB, d’une quantité de 10 000 tonnes de viande blanche congelée. Le prix du kilogramme de ces viandes sera, selon lui, à 280 DA.

Il ajoute, dans ce sens, qu’une quantité de 20 millions de poussins vient d’être mise à la disposition des éleveurs, ce qui va permettre la production de 45 000 à 50 000 tonnes de viande blanche à quelques jours de l’arrivée du mois de Ramadhan.

Pour sa part, le ministre du Commerce Kamel Rezig a promis que les prix de la viande blanche durant le mois sacré seront à 250 DA le kilogramme. Il a également cité dans ce sens, la démarche de et de l’ONAB qui se prépare à alimenter le marché avec environ 10 000 tonnes de viande de poulet stockées en prévision du mois de Ramadhan.