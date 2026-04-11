Prix du pétrole : plus forte baisse depuis 2022, qu’en est-il de l’Algérie ?

Les marchés pétroliers ont enregistré une baisse marquée cette semaine, tandis que l’Algérie, à travers Sonatrach, poursuit une stratégie d’investissement ambitieuse pour renforcer ses capacités d’exploration et de production.

Les prix du pétrole ont reculé lors des échanges de vendredi, enregistrant leur plus forte baisse hebdomadaire depuis plusieurs années.

Les contrats à terme sur le Brent ont perdu 72 cents, soit 0,8 %, pour s’établir à 95,20 dollars le baril à la clôture. Sur l’ensemble de la semaine, ils affichent un recul de 12,7 %, soit la plus forte baisse hebdomadaire depuis août 2022.

De leur côté, les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont baissé de 1,30 dollar, soit 1,3 %, pour atteindre 96,57 dollars le baril. Sur une base hebdomadaire, le WTI enregistre une baisse de 13,4 %, la plus importante depuis avril 2020, période marquée par les perturbations liées à la pandémie de Covid-19.

Sonatrach mise sur l’exploration pour renouveler les réserves

Face à la volatilité des marchés, le groupe Sonatrach a engagé un vaste plan d’investissement visant à renforcer l’exploration sur le domaine minier national des hydrocarbures.

Dans un entretien accordé à l’APS à l’occasion de la double commémoration du 24 février création de l’UGTA et nationalisation des hydrocarbures le PDG Noureddine Daoudi a indiqué que les activités d’exploration et de production concentrent à elles seules 75 % des investissements de développement prévus pour la période 2026-2030.

Le plan prévoit un programme d’exploration couvrant 66 % du domaine minier national, avec le forage d’environ 500 puits exploratoires. Il comprend également des campagnes d’acquisition sismique en 2D et 3D, ainsi que des études de traitement et de retraitement des données géologiques et géophysiques.

Production, partenariats et nouvelles découvertes

En matière de production, Sonatrach prévoit le forage de près de 950 puits de développement et la réalisation d’environ 6 300 interventions sur les puits existants.

Par ailleurs, 26 % du budget consacré à l’exploration et à la production sera alloué à des projets menés en partenariat. Cette approche vise à renforcer la coopération internationale et à favoriser le transfert de technologies.

L’objectif affiché est de renouveler les réserves nationales en pétrole et en gaz, afin de répondre à la demande du marché intérieur, de soutenir les projets structurants et de maintenir la position de l’Algérie comme fournisseur sur les marchés internationaux.

Concernant les résultats récents, le groupe a annoncé 17 découvertes d’hydrocarbures en 2025. Ces découvertes confirment le potentiel des bassins sédimentaires nationaux, y compris dans des zones déjà exploitées, et s’inscrivent dans la continuité des efforts d’investissement engagés dans l’exploration.

Dans un contexte de baisse des prix du pétrole, l’Algérie poursuit une stratégie axée sur le renforcement de ses capacités de production et le renouvellement de ses réserves, afin de sécuriser ses revenus énergétiques à moyen et long terme.