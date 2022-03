Prix du pétrole : nouvelle hausse du Sahara Blend algérien

La situation géopolitique mondiale a des conséquences économiques graves sur l’Europe, mais aussi sur le reste du monde. En effet depuis le début conflit entre la Russie et l’Ukraine le 24 février 2022, les cours du pétrole ont connu des hausses de prix spectaculaires avec des records jamais atteints depuis 2008. En effet le prix du baril a atteint les 140 dollars durant les premiers jours du mois de mars en cours.

L’agence internationale de l’énergie a annoncé que les marchés pourraient perdre 3 millions de barils par jour venant de la Russie à partir du mois d’avril 2022, ce qui serait beaucoup plus que la baisse prévue.

Les prix du pétrole ont augmenté ce jeudi 24 mars 2022, pour dépasser le seuil des 122 dollars le baril, en raison de la perturbation des exportations du brut de la Russie et du Kazakhstan via l’oléoduc de la mer Caspienne, et d’une chute brutale des stocks pétroliers américains de 2,5 millions de barils.

Et le prix des contrats à terme sur le brut Brent pour une livraison en mai 2022, a augmenté de 0,58%, pour atteindre les 122,31 dollars le baril, à 06h16.

Les prix des contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate – livraison en avril ont également augmenté de 0,07%, pour atteindre 115,01 dollars le baril.

Quant au prix du pétrole algérien « Sahara Blend », il a également connu une hausse de plus de 6 %, dépassant le prix du baril de 124 dollars.

Les raisons de cette hausse

Les spécialistes ont estimé que la perturbation de l’oléoduc de la mer Caspienne, qui est l’un des plus grands oléoducs de transport de pétrole brut au monde, est devenue un nouveau facteur de pression sur les approvisionnements énergétiques.

Le vice-Premier ministre russe Alexander Novak a déclaré que l’approvisionnement en pétrole pourrait s’arrêter pendant deux mois à la suite de cet échec, en plus de la baisse des stocks américains.