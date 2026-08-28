Prix du pétrole : nouvelle baisse des cours ce vendredi

Les prix du pétrole ont reculé ce vendredi 28 août 2026, abandonnant une partie des gains enregistrés lors de la séance précédente, alors que les marchés se dirigent vers une clôture hebdomadaire dans le rouge.

Vers 05h58 GMT, les contrats à terme sur le Brent, référence internationale, pour livraison en octobre 2026, reculaient de 0,56 %, à 89,20 dollars le baril.

Dans le même temps, le West Texas Intermediate (WTI), référence américaine, pour livraison en octobre 2026, cédait 0,57 %, à 83,05 dollars le baril.

Cette évolution intervient après une nette progression enregistrée jeudi. Le Brent avait gagné 2,12 %, tandis que le WTI avait progressé de 1,53 % au cours de la précédente séance.

Les cours restent orientés à la baisse sur la semaine

Malgré le rebond observé jeudi, les deux principales références pétrolières devraient terminer la semaine en baisse.

Le Brent affiche ainsi un recul de 5,3 % depuis le début de la semaine. Le WTI enregistre, de son côté, une baisse de 4,3 % sur la même période.

Cette évolution intervient après deux semaines consécutives de hausse pour les marchés pétroliers.

Les investisseurs restent attentifs aux différents indicateurs susceptibles d’influencer l’évolution des cours, notamment les niveaux de production, les stocks de pétrole et les perspectives de demande mondiale.

Les prochaines séances permettront ainsi de déterminer si le rebond enregistré jeudi constitue un simple mouvement ponctuel ou s’il peut marquer un changement de tendance sur le marché pétrolier.

Pétrole : comment ont évolué les prix depuis le début du mois d’août ?

Les prix du pétrole ont connu plusieurs fluctuations depuis le début du mois d’août 2026, évoluant au gré des mouvements du marché. Le Brent et le West Texas Intermediate (WTI) ont ainsi alterné phases de hausse et de baisse, avant d’aborder la fin du mois à des niveaux proches de ceux enregistrés au début d’août.

Au début du mois, le baril de Brent s’échangeait autour de 90 dollars, tandis que le WTI évoluait aux environs de 85 dollars. Depuis, les deux références ont connu plusieurs variations, avec des mouvements parfois importants au cours de certaines séances.

Le Brent a évolué autour du seuil des 90 dollars au cours du mois, avec plusieurs passages au-dessus ou en dessous de ce niveau.

Après différentes séances de baisse, le cours de référence européen a toutefois enregistré plusieurs rebonds en deuxième partie de mois. Le 27 août, le Brent a notamment progressé de 2,12 %, avant de reculer de nouveau lors de la séance du vendredi 28 août.

À 05h58 GMT vendredi, le contrat pour livraison en octobre 2026 s’établissait ainsi à 89,20 dollars le baril, en baisse de 0,56 %.

Le West Texas Intermediate a suivi une trajectoire comparable depuis le début du mois. Le baril américain, qui évoluait autour de 85 dollars au début d’août, s’est progressivement rapproché du seuil des 83 dollars à l’approche de la fin du mois.

Après une progression de 1,53 % lors de la séance précédente, le WTI reculait de 0,57 % vendredi matin, pour atteindre 83,05 dollars le baril.

Une évolution mensuelle marquée par la volatilité

L’évolution des deux références depuis le début du mois traduit ainsi un marché particulièrement fluctuant. Le Brent évolue désormais légèrement sous son niveau du début du mois, tandis que le WTI affiche également un niveau inférieur à celui observé début août.

Sur la seule semaine du 24 au 28 août, la baisse est toutefois plus nette. Le Brent recule de 5,3 %, tandis que le WTI cède 4,3 %.

Malgré le rebond enregistré jeudi, les deux références pétrolières devraient donc terminer la semaine dans le rouge, confirmant une évolution contrastée des cours au cours du mois d’août.