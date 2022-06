Prix du pétrole : le Sahara Blend atteint un nouveau record ce 7 juin

Les prix du pétrole ces derniers mois, ont connu des records jamais atteint depuis des années.

Aujourd’hui, mardi 7 juin 2022, les prix du pétrole algérien ont atteint leur plus haut niveau depuis des mois et c’est actuellement le plus cher du monde. En effet, le prix du pétrole algérien a atteint 125 dollars le baril, selon le site Internet « Oil Price ». Ce qui représente son plus haut niveau depuis le mois de mars passé.

Qu’est ce qui est à l’origine de ce record ?

Cela est dû à une reprise attendue de la demande en Chine, la deuxième économie du monde assouplissant les restrictions strictes imposées pour contenir la pandémie de Covid-19.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 76 cents, ou 0,6%, à 120,27 dollars le baril, tandis que… Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ont augmenté de 83 cents, ou 0,7%, à 119,33 dollars le baril.

Ce mardi 31 mai 2022, il a atteint les 123 dollars. En effet, le brut algérien avait réalisé dans les échanges de mardi dernier, une hausse de 1,63%, pour atteindre son prix de 123,51 dollars le baril, soit son plus haut niveau depuis mars dernier.