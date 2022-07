Prix du pétrole : le Sahara Blend algérien en baisse ce 6 juillet

Face aux craintes de récession et au ralentissement de l’économie mondiale ; les prix du pétrole ont fortement chuté hier. En effet, le brut du West Texas Intermediate (WTI) a plongé au-dessous des 100 dollars ; perdant 8.6 % pour atteindre les 99.12 dollars le baril. Tandis que le Brent a perdu 9 % et s’est établi à 103.17 dollars le baril.

Après une inquiétante chute ; les cours de l’or noir sont repartis à la hausse ce mercredi, 6 juillet 2022. Le baril du brut du West Texas Intermediate (WTI) a gagné 2.7 % pour atteindre les 102.14 dollars. Concernant le baril de Brent, il a gagné 2.9 % pour atteindre les 105.85 dollars.

Les marchés pétroliers se perdent entre, d’une part, le scénario apocalyptique qui envisage le baril à 65 dollars. Et d’une autre part, les analystes de JP Morgan qui prévoient des prix astronomiques à près de 400 dollars le baril. Toutefois, les experts économistes s’accordent à dire que l’économie mondiale se dirige vers un nouveau choc.

Dans ce même contexte ; notons que les craintes croissantes d’une récession font baisser l’euro, tandis que le dollar s’envole. D’ailleurs, la Réserve fédérale américaine va continuer à augmenter ses taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation ; estiment les analystes.

En effet, la crise énergétique engendrée par le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine pèse lourd sur la monnaie européenne. « Les fortes hausses des prix du gaz et de l’électricité font courir un risque important que l’économie de l’UE entre en récession plus tôt que prévu » ; redoute Trevor Sikorski, analyste chez Energy Aspects.

Cours du pétrole : le Sahara Blend algérien perd 3 %

De son côté, le pétrole Algérien, le Sahara Blend, a perdu, ce mercredi, 3.3 % pour s’établir à 117.77 dollars le baril ; a indiqué le site Oilprice. Ce recul intervient après plusieurs records enregistrés depuis le début du conflit russo-ukrainien. En effet, le Sahara Blend avait atteint les 129,87 dollars le baril le 15 juin passé. Frôlant ainsi la barre symbolique des 130 dollars le baril.

Dans ce même contexte ; rappelons aussi que l’OPEP+ avait décidé de maintenir l’augmentation de sa production globale de pétrole en août 2022. À l’issue de la réunion des membres de l’OPEP+ ; le Ministre Mohamed Arkab avait indiqué que l’Algérie augmentera sa production journalière de pétrole de 16.000 barils en août prochain.