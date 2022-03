Prix du pétrole : le Sahara Blend algérien bat un nouveau record

La crise en Ukraine inquiète de plus en plus partout dans le monde. L’un de domaines qui inquiète le plus reste l’économie, car oui même en temps de guerre chaque pays pense et fait tout pour s’épargner économiquement parlant.

Depuis l’offensive de la Russie en Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, après une déclaration du président Russe Vladimir Poutine, tous les pays du monde n’ont de cesse de remettre au cœur des discussions les énergies, en l’occurrence le pétrole, qui depuis le début de la crise entre la Russie et l’Ukraine connaît des records historiques.

Le pétrole algérien bat un record historique

L’Algérie qui compte comme un pays important dans ce secteur de l’énergie, et qui construit pratiquement toute son économie sur les exportations de l’or noir, ne peut que se réjouir de ces records de prix que connaît le pétrole.

En effet, le pétrole algérien vient de passer un nouveau cap, en enregistrant un nouveau record, en effet le pétrole « Sahara Blend » a dépassé les 136 dollars le baril, hier 8 mars.

Les dernières données des échanges pétroliers sur le site spécialisé “Wall-Press”, font état d’une augmentation de 5.59% du prix du pétrole algérien « Sahara Blend » donc une augmentation de 7 dollars, et un prix ayant atteint 136.11 dollars.

Historique des prix du pétrole depuis le début du conflit en Ukraine

Le jeudi 24 février 2022, date qui marque le début de la guerre en Ukraine. Ce qui a donné lieu à une flambée des prix du pétrole, en effet baril de Brent a grimpé à presque 103 dollars.

Moins d’une semaine plus tard, après avoir clôturé en forte hausse d’environ 8% à 105.35 dollars, hier mardi 1er mars, le baril du pétrole algérien, a franchi en la matinée du mercredi 2 mars la barre symbolique des 110 dollars. Le jeudi 3 mars 2022, le baril de Brent de la mer du Nord, référence pour le Sahara Blend algérien, s’affiche à près de 120 dollars, un niveau jamais atteint depuis avril 2012. Pour flirter avec les 140 dollars, en enregistrant nouveau record a été enregistré le Brent a frôlé les 140 dollars en atteignant 139.19 dollars, le dimanche 6 mars 2022.