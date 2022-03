Prix du pétrole : le sahara blend algerien à la hausse

La situation géopolitique mondiale a des conséquences économiques graves sur l’Europe, mais aussi sur le reste du monde. Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, certaines matières issues de la pétrochimie ont vu leurs prix flamber suite à la hausse du cours du pétrole mettant ainsi plusieurs pays dans une difficulté d’approvisionnement mais aussi de fixation des prix sachant que c’est l’une des principales sources d’énergie utilisées.

L’agence internationale de l’énergie a annoncé que les marchés pourraient perdre 3 millions de barils par jour en provenance de Russie à partir du mois d’avril, ce qui serait beaucoup plus que la baisse prévue. Cette déclaration a déclenché une forte inquiétude quant à l’approvisionnement et une hausse des prix d’environ 3% ce jeudi 17 mars 2022.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 3 dollars, soit 3,1%, à 101,09 dollars le baril à 8h44 GMT, après avoir considérablement chuté précédemment . Le brut américain West Texas Intermediate a lui aussi connu une augmentation de 2,8 dollars, soit 3 %.

Qu’en est t -il du pétrole algérien ?

L’Algérie, étant un pays exportateur de pétrole reconnu de tous et ce grâce à son fameux “Sahara Blend” a elle aussi été impactée par cette hausse des prix. En effet, dans son rapport mensuel publié le 15 février 2022, l’organisation des pays exportateurs de pétrole a évoqué une hausse de 12,50 dollars lors du mois de février, soit environ 14%. Le prix moyen du pétrole algérien au courant de ce mois est de 100,71 dollars alors qu’en janvier il atteignait tout juste les 88 dollars, une augmentation considérable.

Le Sahara Blend, a atteint jeudi 18 mars 2022 à 12:34 le prix de 111,12 dollars repartant donc à la hausse après une baisse significative il ya deux jours lors de laquelle le cout été descendu à 102,66 dollars.

L’Algérie fournit 11% des importations de gaz en Europe et tire profit de la flambée des prix liée au conflit en Ukraine et le pays mise beaucoup sur le secteur de l’hydrocarbure pour relancer son économie. En effet, d’ici 2026, 40 milliards de dollars seront investis dans l’exploration, la production et le raffinage de l’or noir.