Prix du Parlement des écrivains de la Méditerranée : Yasmina Khadra récompensé en Espagne

L’écrivain algérien de renommée internationale, Yasmina Khadra, a été doublement honoré en Espagne. Après avoir reçu le prestigieux prix Pepe Carvalho, il s’est vu décerner le prix du Parlement des écrivains de la Méditerranée.

Ces deux prix témoignent de la reconnaissance de la qualité et de la profondeur de l’œuvre de l’écrivain algérien. Son style d’écriture, mêlant suspense, poésie et réflexion, lui a valu un large public à travers le monde.

Yasmina Khadra reçoit le prix du Parlement des écrivains de la Méditerranée

En effet, lundi 17 février 2025 à Valence en Espagne, Yasmina Khadra a reçu une nouvelle distinction qui s’ajoute à son large palmarès, notamment le Prix du Parlement des écrivains de la Méditerranée. Cette récompense distingue les auteurs les plus influents de la littérature contemporaine.

Selon les organisateurs, « Au fil de sa carrière, Yasmina Khadra a exploré des thèmes universels comme le dialogue interculturel, les conflits sociaux et la question de l’identité. Sa venue à Valencia est une opportunité rare de questionner le rôle de la littérature dans le rapprochement des cultures méditerranéennes…« .

Créé à Madrid en 2019, le prix du Parlement des écrivains de la Méditerranée est né d’une ambition forte : rassembler écrivains, journalistes et personnalités du monde de la culture autour d’un projet commun, notamment celui d’une Méditerranée heureuse.

Dans un message adressé à l’écrivain Yasmina Khadra, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a tenu à exprimer ses félicitations pour la prestigieuse récompense qu’il a reçue.

إلى إبن الجزائر البارّ محمد مولسهول، المدعو ياسمينة خضرا..أبارك لكم هذا الفوز العالمي، الذي تحصّلتم عليه من قبل الدولة الصديقة إسبانيا، والذي أبرز مرة أخرى، قدراتكم العالية في مجال الرواية. ألف مبروك للثقافة الجزائرية وتمنياتي لكم بمزيد من التألق. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) February 19, 2025

Avec Coeur-d’amande, Yasmina Khadra déploie ses talents de romancier moderne

Auteur prolifique à succès, Yasmina Khadra n’est plus à présenter au vu de sa trentaine de publications fictionnelles, sans oublier les multiples traductions de ses romans en une cinquantaine de langues. Sa dernière œuvre interroge des thèmes d’actualité tels que la résilience, la solidarité et la différence.

Coeur-d’amande pourrait être lu comme une simple métaphore nominative, mais pour tout lecteur algérien, c’est la traduction du nom d’un gâteau d’une grande douceur, « Kalb-Elouz », très prisé durant le Ramadan. Si tendre et si évocateur, c’est aussi le nom donné à Nestor, le principal personnage de ce roman.

Cette fois-ci, Yasmina Khadra, habitué à des thématiques sur la guerre et des intrigues politiques, se met à hauteur d’homme en livrant un roman à la fois poignant et d’une grande sensibilité. Il explore la capacité de l’être humain à surmonter les épreuves et à se reconstruire malgré les difficultés.

Le nouveau roman de Yasmina Khadra suit le quotidien de Nestor, un homme de petite taille rejeté par sa mère et élevé par sa grand-mère. Il vit dans un quartier populaire à Barbés. Malgré son handicap et les difficultés de la vie, Nestor est un homme profondément humain, généreux et optimiste qui se lie d’amitié avec les habitants de son quartier.

