Prix du carburant : l’Algérie parmi les 5 pays les moins chers au monde en 2024

Alors que les prix du carburant flambent à travers le monde entier, une course effrénée se joue entre certains pays pour décrocher le titre de nation à l’essence la plus abordable. Cette quête s’intensifie sous l’impulsion d’une demande croissante en énergie et des tensions grandissantes au Moyen-Orient, qui laissent présager un franchissement du seuil des 100 dollars le baril de pétrole.

D’après un récent sondage mené par la plateforme énergétique Global Petrol Prices, basée à Washington, trois pays arabes se hissent aux premières places du classement des cinq nations où l’essence est la moins chère.

1. L’Iran, champion incontesté

À la une des journaux du monde entier, l’Iran trône en tant que pays proposant le carburant le moins cher de la planète. Et ce, malgré les sanctions américaines et européennes qui pèsent sur son économie et visent à entraver ses exportations de pétrole.

Selon L’Agence de presse de la République islamique ou IRNA, Téhéran accorde le soutien énergétique le plus important au monde en subventionnant massivement le prix de l’essence pour ses citoyens.

Cependant, ce soutien, bien que bénéfique pour la population, encourage la surconsommation d’essence, aggravant ainsi la pollution atmosphérique.

Parallèlement, l’Iran s’efforce de renforcer ses capacités de raffinage du pétrole en développant ses raffineries, en construisant de nouveaux ports pétroliers et en modernisant sa flotte de pétroliers.

Le prix du litre y est actuellement fixé à environ 15 000 rials, soit 0,029 dollar.

2. La Libye, deuxième du classement

La Libye affiche les prix du carburant les plus bas du monde arabe et se classe deuxième au niveau mondial.

En effet, la Libye offre du carburant subventionné à ses citoyens, ce qui lui permet d’afficher un prix au litre d’environ 0,73 dinar libyen, soit 0,031 dollar américain.

Ce prix avantageux a toutefois entraîné l’apparition d’un marché noir florissant pour le commerce du carburant. Ce dernier est ainsi illégalement exporté vers les pays voisins et vendu à des prix nettement plus élevés.

La vente de l’essence subventionnée à bas prix dans les magasins de détail est un héritage du régime de Kadhafi. Cette situation rend le trafic et la vente au marché noir extrêmement lucratifs, constituant un secret de polichinelle parmi les différentes factions qui luttent pour le pouvoir dans le pays.

3. Le Venezuela complète le trio de tête

Le Venezuela, troisième avec un prix de 0,035 dollar le litre, a vu son secteur pétrolier et gazier se redresser grâce à l’assouplissement récent des sanctions américaines.

Le Venezuela se hisse dans la 3ᵉ position de ce classement avec un prix de 0,840 bolivar le litre, équivalent à 0,035 dollar.

4. L’Égypte, 2ème au niveau arabe

L’Égypte se distingue dans le classement des 5 pays au monde avec les prix d’essence les plus bas, occupant la quatrième place. Ce positionnement fait de l’Égypte également le deuxième pays arabe où l’essence est la plus abordable.

D’après la récente étude menée par la plateforme, le prix du litre d’essence en Égypte s’élève à environ 13,50 livres égyptiennes, soit l’équivalent de 0,28 dollar américain.

Il est important de noter qu’en mars 2024, la Commission de fixation des prix des produits pétroliers en Égypte a décidé d’augmenter le prix de l’essence et du gasoil. Cependant, malgré cette hausse, le gouvernement continue de subventionner l’essence.

5. L’Algérie, 5e du podium

Enfin, l’Algérie se classe au cinquième rang mondial et troisième au niveau arabe. En effet, au 15 avril 2024, le prix du litre d’essence en Algérie est de 45,97 dinars algériens, soit environ 0,34 dollar américain.

Ce chiffre confirme la position avantageuse de l’Algérie en termes d’accès à cette ressource essentielle, par rapport à la moyenne mondiale qui s’élève à 240,10 dinars algériens le litre pour la même période.

En comparaison avec les pays voisins, l’Algérie devance notamment le Maroc (1,02 dollar le litre) et la Tunisie (0,96 dollar le litre).

Cependant, il est important de noter que l’Algérie a perdu une place dans le classement mondial par rapport à la dernière mise à jour. En effet, lors du dernier classement effectué par la plateforme Global Petrol Prices, l’Algérie occupait la 4ème place au monde et 2ème dans le monde arabe avec un prix de l’essence de 0,342 dollar.

Il est important de noter que les prix de l’essence peuvent fluctuer en fonction de divers facteurs tels que le taux de change, les taxes et les frais de distribution.

En plus des cinq pays mentionnés ci-dessus, d’autres nations se distinguent par des prix d’essence relativement bas, comme le Koweït, l’Angola et le Turkménistan.