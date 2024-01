Prix du carburant en Afrique et dans le monde – 2024 : quel classement pour l’Algérie ?

Le prix du carburant est un aspect important du pouvoir d’achat de n’importe quel pays. Les tarifs abordables de l’essence ne sont pas seulement pratiques pour les conducteurs ; ils sont également un pilier de la stabilité financière.

Les effets des coûts bas de l’essence se manifestent dans de nombreux domaines de l’économie mondiale, de l’autonomisation des entreprises et des consommateurs à l’influence sur le marché. Selon la plateforme GlobalPetrolPrices.com, une interface qui suit les prix du carburant dans le monde entier, le prix moyen de l’essence dans le monde est de 1,30 dollar américain par litre.

L’Algérie, pays gazier par excellence, jouit d’un équilibre important en ce qui concerne son marché du carburant. Se positionnant dans le TOP 5 mondial des pays où remplir le plein d’essence coute le moins cher, notre pays fait aussi partie des nations africaines où le carburant est le moins cher en 2024.

L’Algérie, 4ᵉ pays où l’essence coute le moins cher dans le monde et 2ᵉ en Afrique en 2024

C’est bien connu, un coût raisonnable de l’énergie permet le bon fonctionnement d’une économie, c’est pourquoi les gouvernements cherchent à rendre leurs prix du carburant relativement abordables depuis plusieurs années. Certains pays vendent le litre de carburant à un tarif plus élevé que la moyenne, tandis que d’autres, à l’image de l’Algérie, arrivent à maintenir des prix relativement bas.

Comme l’a mentionné GlobalPetrolPrices, « il y a une différence substantielle de ces prix entre les pays. En règle générale, les pays plus riches ont des prix plus élevés, tandis que les pays plus pauvres et les pays qui produisent et exportent du pétrole ont des prix nettement plus bas. »

Quoi qu’il en soit, des prix abordables du carburant contribuent fortement à la stabilité de l’économie d’un pays. De nombreuses industries, de l’agriculture à la fabrication, dépendent des intrants énergétiques. Par conséquent, si les prix du carburant sont élevés, le coût des activités commerciales est élevé, et vice versa.

Pour sa part, l’Algérie propose un tarif intéressant pour l’essence (0.342 dollar/45,97 DA) en comparaison à ses voisins nord africains, l’Égypte et la Tunisie. Le prix du carburant diesel est, lui aussi, largement en dessous de la moyenne avec 29.01 DA ou 0.216 dollar. Le GPL quant à lui bat tous les records à 9 DA/0,067 dollar le litre.

À titre informatif, voici les 10 pays africains avec le prix du litre de carburant le plus bas au début de 2024 :

Libye : 0,031 dollar Algérie : 0,342 dollar Angola : 0,362 dollar Égypte : 0,403 dollar Soudan : 0,700 dollar Nigeria : 0,722 dollar Tunisie : 0,824 dollar Gabon : 1,002 dollar Libéria : 1,021 dollar Ghana : 1,033 dollar.

