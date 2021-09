Prix du billet : rude concurrence entre Air Algérie et ASL Airlines

Avec l’augmentation de nombre des vols entre l’Algérie et la France et la disponibilité de ces derniers, notamment ces derniers temps, les candidats au voyage n’ont plus le souci de savoir si les billes sont disponibles, mais plutôt le choix de la compagnie aérienne qui les dessertes.

En effet, le problème majeur des voyageurs est celui des prix des billets de vols. Après plusieurs critiques sur ce fait, Air Algérie a été la première compagnie aérienne à sortir au public afin de se justifier, tout en expliquant que les tarifs proposés sont les plus bas sur le marché, en comparant à ses concurrents.

Par la suite, Air France et sa filiale low cost Transavia ont baissé les prix de leurs billets pour les vols de et vers l’Algérie et la France, répondant ainsi aux critiques des clients sur le même sujet, même si cette baisse n’a pas donné entière satisfaction à ses derniers.

ASL Airlines annonce la surprise

Dans le même sillage, ASL Airlines sort de son silence avec une « Super promo » sur ses vols Alger – Paris, avec un prix considéré le plus bas entre l’Algérie et la France, et ce, depuis le 1er juin dernier, date de la réouverture des frontières.

« Les vols à destination de la France sont à partir de 23 500 DA, au total de change officiel, le billet est à seulement 111 euros, » annonce aujourd’hui le représentant officiel d’ASL Airlines en Algérie, Soleil Voyages.

Cette période, choisie par ASL Airlines pour lancer cette bonne nouvelle, n’est pas arrivée par hasard, c’est plutôt le bon moment, où des centaines de voyageurs et de touristes sont rentrés en Algérie durant la période estivale, ainsi que c’est « une bonne affaire » aux étudiants Algériens qui se bondent sur les vols vers la France afin de terminer leurs inscriptions universitaires.