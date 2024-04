Prix, destinations, conditions… Tout sur la nouvelle promotion d’Air Algérie

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a lancé une nouvelle promotion OSRA, dédiée pour les voyages en Famille. Une offre qui promet des réductions permettant de profiter de ses vacances d’été auprès de ses proches à des prix réduits.

En effet, Air Algérie offre des billets de voyage, en aller-retour, dans le cadre de groupes familiaux, à partir de 22 600 dinars algériens, soit 168 euros.

Nouvelle offre OSRA : Air Algérie détaille ses conditions

Par ailleurs, Air Algérie revient dans un nouveau communiqué pour expliquer les conditions de sa nouvelle promotion. En application au plan gouvernemental concernant l’amélioration des conditions de transport, le pavillon national indique que son offre permet aux familles de voyager ensemble sur un vol, aller-retour, avec le même numéro de réservation (PNR).

L’offre, l’offre qui s’étale jusqu’au mois d’août, comprend des réductions significatives applicables sur des voyages programmés entre le 1ᵉʳ juin et le 30 septembre 2024. Ce nouveau tarif est soumis à des conditions de disponibilité et est disponible pour les réservations au niveau des agences d’Air Algérie et les agences intermédiaires.

France, Canada : voici les nouveaux tarifs d’Air Algérie dédiés pour les voyages en famille

Le prix des vols au départ des aéroports algériens vers l’étranger commence à partir de 22 500 dinars, et dans le sens inverse à partir de 168 euros pour un billet en aller-retour. C’est le cas des vols de la compagnie au départ d’Alger vers Tunis.

Par ailleurs, à destination des Émirats arabes unis, la France et le Canada, les tarifs de l’offre OSRA s’affichent comme suit :

Alger – Dubaï – Alger : à partir de 55 500 dinars, soit 550 euros depuis Dubaï ;

soit 550 euros depuis Dubaï ; Alger – Montréal – Alger : au prix de 73 900 dinars , 650 euros pour les voyages depuis le Canada ;

, 650 euros pour les voyages depuis le Canada ; Algérie – Marseille – Algérie : à partir de 22 500 dinars ; soit 199 euros depuis la France.

