Prix des voitures neuves importées en Algérie : la douane révèle les tarifs de référence

Depuis le décret sur le début des importations de véhicules en Algérie, un seul sujet préoccupe les citoyens : les prix des voitures entrantes. Une valeur qui restait floue jusqu’ici et qui était sujette à la spéculation. Pour prévenir l’abus sur les tarifications des véhicules importés, la direction générale des douanes algériennes (DGD) a fixé des plafonnements pour les prix, en se basant sur une référence bien connue du monde automobile.

La douane algérienne plafonne les prix des voitures importées selon l’ Argus

Pour éviter la surfacturation et la tarification aléatoire, les services de la douane algérienne se sont basés sur la cotation de l’Argus pour fixer des limitations de prix aux importateurs. Il s’agira de faire correspondre les déclarations d’importation avec les prix en vigueur dans le pays d’origine, selon les chiffres de l’Argus. Cette initiative touche à la fois les véhicules utilitaires et touristiques et vise à réguler les fluctuations tarifaires sur le marché.

Ainsi, les déclarations faites par les concessionnaires auto ne devront pas dépasser le montant indiqué par le barème des douanes. En cas d’écart entre le tarif de référence et celui déclaré et l’absence de justificatifs légaux, des poursuites judiciaires peuvent être engagées selon l’article 16 de la loi douanière.

À noter toutefois que la taxe sur la valeur ajoutée (20 % du prix) est soustraite du prix de référence. Le tarif du fret maritime est, quant à lui, pris en compte dans le barème.

Quels sont les prix fixés par la douane algérienne pour les voitures importées en 2023 ?

Les véhicules les plus abordables seront ceux de Dacia, Renault, Fiat, Citroën et Hyundai, avec des prix inférieurs à 20 000 euros pour certains modèles. Les prix des voitures Mitsubishi sont compris entre 13 890 euros et 40 990 euros et ceux de DS Automobile vont de 30 100 à 88 650 euros. Le document des douanes, transmis au média arabophone « Echourouk » répertorie les prix fixés et fait état des chiffres suivants :



Fiat entre 12 290 et 41 900 euros ;

Ford entre 22 790 et 41 900 euros ;

Mini entre 42 000 et 131 900 euros ;

Nissan entre 20 490 et 61 900 euros ;

Opel entre 18 800 et 46 850 euros ;

Peugeot entre 17 100 et 71 170 euros ;

BMW entre 30 650 et 105 100 euros ;

Chevrolet entre 88 000 et 95 000 euros ;

Citroën entre 16 590 et 50 450 euros ;

Honda entre 24 000 et 55 000 ;

Hyundai à partir de 12 940 euros jusqu’à 61 650 euros ;

Jaguar entre 54 900 et 142 000 euros ;

Jeep entre 38 500 et 80 700 euros ;

Kia à partir de 12 790 ( Picanto ) ;

Lamborghini entre 190 000 et 299 000 euros ;

Mercedes entre 37 000 et 240 000 euros ;

Renault entre 15 750 et 51 900 euros ;

Seat entre 16 000 et 54 000 euros ;

Skoda entre 17 000 et 57 000 euros ;

Toyota entre 17 000 et 70 000 euros ;

Volkswagen entre 22 990 et 85 000 euros.

