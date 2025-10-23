Prix des voitures : importation et vente sous haute surveillance de l’État

Face aux dérives du marché automobile national, une opération d’envergure vient d’être lancée pour passer au crible l’ensemble des activités liées à la vente de véhicules, des showrooms aux importateurs.

Les autorités ont enclenché une opération nationale coordonnée qui mobilise plusieurs secteurs clés, impôts, douanes, commerce et sécurité. Cette mission conjointe vise à examiner en profondeur le fonctionnement du marché automobile, notamment la légalité des points de vente et la traçabilité des véhicules proposés.

L’objectif est également de vérifier la conformité des pratiques, de débusquer les fraudes et d’identifier d’éventuels circuits de blanchiment d’argent ou de financement illicite.

Fraude et prix gonflés : un contrôle inédit du marché automobile algérien

Selon les informations communiquées aux services concernés, cette opération découle d’une réunion intersectorielle tenue le 29 septembre 2025. À l’issue de cette réunion, les autorités ont décidé d’établir un contrôle généralisé sur tout le territoire. Que conduiront les commissions locales de coordination réunissant la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes, le ministère du Commerce et les forces de sécurité.

Ces équipes mixtes sont chargées de :

Vérifier les identités et statuts des vendeurs de véhicules ;

des vendeurs de véhicules ; Comparer les factures d’importation et de vente locales ;

et de vente locales ; Contrôler la légalité des espaces commerciaux utilisés ;

utilisés ; Signaler toute transaction suspecte pouvant relever du blanchiment d’argent ou du financement du terrorisme.

Automobile : des vérifications croisées et un suivi rigoureux

La démarche ne se limite pas à une simple inspection administrative. Les autorités misent sur une approche technique et méthodique. Les équipes utiliseront la base de données du système d’information douanier pour comparer les valeurs déclarées à l’importation avec les prix pratiqués sur le marché national. Toute différence anormale déclenchera une enquête approfondie.

Par ailleurs, les autorités recensent les commerçants inscrits au registre du commerce et examinent leurs dossiers. Elles sollicitent les forces de l’ordre en cas de vente illégale sur des espaces publics ou d’activité dissimulée sous d’autres statuts.

Chaque secteur impliqué devra transmettre un rapport hebdomadaire détaillant les constats effectués, les anomalies relevées et les mesures engagées. Les rapports seront centralisés chaque jeudi avant 16h, afin d’alimenter un suivi national du dispositif.

Transparence et lutte contre le blanchiment d’argent

L’opération s’inscrit dans le cadre de la loi n°05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En cas de suspicion, les services concernés doivent informer leur tutelle sous pli confidentiel. Avant la transmission de l’affaire à la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF).

À la fin de la campagne de contrôle, chaque comité local devra soumettre un rapport global présentant les résultats, les irrégularités identifiées et des propositions pour mieux encadrer ce secteur jugé stratégique.

Une démarche qui s’inscrit dans une volonté plus large de réorganiser le marché automobile et d’y rétablir la transparence. Dans un contexte où la reprise progressive des importations et l’ouverture du marché aux marques étrangères attisent les convoitises.