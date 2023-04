Prix des véhicules JAC en Algérie : le PDG d’EMIN Auto explique

La première livraison des véhicules de la marque chinoise JAC devraient arrivera en mai prochain. Le concessionnaire « Emin Auto », représentant de la marque JAC en Algérie, avait reçu l’agrément définitif en vue de l’importation de véhicules de cette marque.

C’est le directeur général de Emin Auto, Nihat Sahsuvaroglu, qui a révélé la date de l’arrivage des premiers véhicules. L’acquisition de 20 000 véhicules est prévue pour l’année 2023. 15 000 véhicules utilitaires et 5000 véhicules touristiques. Il a déclaré que l’ambition d’implanter la marque JAC en Algérie est présente.

Pour ce qui est des prix, seuls les agents concernés sont habilités à les déterminer en fonction du coût de la voiture et des investissements réalisés, car chaque agent tente d’attirer les clients en fonction de 3 facteurs : le prix du véhicule, la disponibilité des pièces de rechange et le service après-vente, qui sont les points sur lesquels vont se baser les concessionnaires dans un contexte de forte concurrence.

Donc, les prix seront fixés par les agents en fonction du rythme des ventes et du pouvoir d’achat, prenant en compte ainsi les coûts d’acquisition des voitures auprès de leurs sources de fabrication.

A LIRE AUSSI : Importation des véhicules JAC en Algérie : la date dévoilée

Le directeur avait aussi indiqué il y’a quelques semaines, qu’il y a 12 agents accrédités au sein d’un réseau qui devrait s’étendre sur 38 wilayas du pays. Emin Auto fournira 5 modèles de voitures touristiques. Parmi ces modelés : le Jac G7 Luxury, le SUV GS4 et la GS2 Luxury.

Les voitures disposeront de moteurs à essence 1.5 et 1.6 d’une puissance comprise entre 110 et 180 chevaux et d’une boîte de vitesses automatique. 33 modèles de véhicules font partie de l’offre.

Importation : la Fiat Tipo débarque en Algérie

En outre, ce dimanche 9 avril 2023 durant la soirée, un deuxième lot de voitures de la marque italienne Fiat est arrivé au port de Mostaganem, en provenance d’Italie.

En effet, le port de Mostaganem a reçu 413 voitures Fiat Tipo, et il s’agit du deuxième lot en provenance d’Italie.

A LIRE AUSSI : Véhicules Fiat importés en Algérie : un nouveau modèle débarque

Le directeur de l’investissement et du commerce du port de Mostaganem, Rachid Haouicha, a expliqué qu’il s’agit du deuxième lot, composé de 413 voitures Fiat Tipo, qui avait été précédé il y’a quelques semaines d’un premier lot de 123 voitures de type Fiat 500. Rachid Haouicha a ajouté que le port attend l’arrivée d’autres lots de voitures Fiat italiennes.

Il est à noter que la Fiat Tipo sera commercialisée en Algérie à partir de 2.995.000 Da TTC.