Prix des véhicules en Algérie : le ministre de l’Industrie rassure

Après des années de stagnation, le mois d’octobre dernier a signé le reprise de l’activité dans le secteur de l’automobile. En effet, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait donné, il y’a quelques semaines, le feu-vert aux particuliers de pouvoir importer des voitures de moins de 3 ans. Les bonnes nouvelles n’ont cessé de s’enchainer dans le secteur de l’automobile. Quelques jours plus tard, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, annonçait via un communiqué de son ministère que l’Algérie a procédé à la signature d’une convention-cadre, avec le groupe italien « FIAT », et ce pour l’installation d’une usine automobile à Tafraoui dans la wilaya d’Oran.

Depuis toutes ces annonces, une des questions les plus importantes qui revient chez les automobilistes algériens, est celle des prix.

C’est dans ce sens que le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a confirmé ce lundi 14 novembre 2022, que les prix des voitures en Algérie connaîtront une baisse dans un proche avenir.

De plus, le ministre de l’Industrie a déclaré dans des déclarations en marge de l’ouverture de la 7ème édition du Salon international de la manutention au Palais des expositions aux Pins Maritimes à Alger, que le marché a traversé une étape exceptionnelle en raison du manque d’importations pendant plus de quatre ans, ce qui a créé un problème d’offre et de demande.

Pour conclure, Zeghdar a ajouté qu' »Il est naturel qu’après l’augmentation de l’offre, les prix baissent à leur véritable position et soient raisonnables pour tous les produits ».

A quand la publication du cahier des charges montage de voitures et concessionnaires de véhicules ?

Le dossier du montage et importation des véhicules de nouveau devant le conseil des ministres présidé ce lundi 14 novembre par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. En effet, lors de la réunion du conseil des ministres de ce 14 novembre 2022 ; le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a donné une instruction ferme au responsable du secteur du commerce et de l’industrie.

Tebboune a donc ordonné la publication, d’ici jeudi prochain, du cahier des charges concernant le montage de voitures et concessionnaires de véhicules.

De ce fait, cette nouvelle annonce du président de la République donne un coup de pression au processus de la reprise de l’importation des véhicules neufs qui devraient être disponible à partir du début de l’année prochaine 2023.