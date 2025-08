Prix des produits de base : Zitouni déploie un bouclier anti-spéculation

Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a présidé une réunion par visioconférence, regroupant les directeurs régionaux et de wilaya ainsi que les cadres centraux.

La rencontre a été consacrée à l’évaluation des mesures prises pour assurer un approvisionnement régulier et équilibré du marché national pendant la saison estivale, ainsi que les préparatifs de la prochaine rentrée sociale.

Le ministre a souligné la nécessité de maintenir la dynamique sur le terrain et d’intensifier le contrôle des produits de base et sensibles, notamment pendant les heures de pointe et les périodes nocturnes qui connaissent une grande activité commerciale.

Il a également insisté sur le renforcement de la présence sur le terrain pour détecter toute perturbation éventuelle du marché.

Zitouni a salué les efforts déployés par les cadres et agents du secteur pour garantir l’abondance des produits de grande consommation, la stabilité du marché et la protection des consommateurs contre les risques d’intoxication alimentaire, en particulier dans les wilayas qui connaissent une pression saisonnière.

Comités mixtes locaux : un dispositif clé pour stabiliser les prix et lutter contre la spéculation

Dans le même contexte, le ministre a appelé à l’activation des comités sectoriels locaux mixtes et à la prise en charge immédiate de toute situation susceptible de perturber l’équilibre du marché ou d’entraver l’approvisionnement.

Il a souligné la nécessité d’une coordination continue avec les parties concernées pour garantir l’efficacité des interventions.

Le ministre du Commerce a également insisté sur la poursuite de l’ouverture gratuite des espaces commerciaux de l’entreprise publique MAGROS aux producteurs pour commercialiser leurs produits, tels que les pommes, les raisins et les œufs.

L’objectif est de réduire la médiation illégale, de stabiliser les prix et d’assurer l’abondance des produits de base, selon le communiqué.

Le communiqué s’est conclu par le renouvellement de l’engagement du ministre du Commerce à appliquer strictement les instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à « renforcer la sécurité alimentaire et la stabilité du marché », dans le cadre d’une vision globale basée sur la gouvernance, la numérisation et l’action proactive sur le terrain.

Cette réunion traduit la volonté des pouvoirs publics de renforcer la veille sur le marché national et d’agir rapidement face aux déséquilibres, avec une priorité donnée à la stabilité des prix et à la protection du consommateur.