Prix des moutons : l’Algérie parmi les plus chers du monde arabe en 2025

À quelques jours de l’Aïd El Adha, prévu ce vendredi 6 juin, le marché algérien est sous les feux des projecteurs.

Cette année, le secteur ovin a été secoué par une flambée des prix sans précédent. Face à cette situation, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris une décision forte : l’importation massive d’un million de têtes de bétail pour stabiliser les cours.

Depuis plusieurs semaines, les ports algériens sont devenus le théâtre d’un ballet incessant de navires, déchargeant des milliers de moutons venus de l’étranger, notamment de Roumanie et d’Espagne, dans l’espoir d’offrir une solution à cette équation complexe.

Cette problématique des prix n’est d’ailleurs pas isolée. Alors que les marchés du bétail des pays arabes connaissent une affluence considérable cette semaine, les tarifs y divergent fortement, oscillant entre ce qui est jugé acceptable et ce qui est perçu comme prohibitif.

🟢 À LIRE AUSSI : Aïd El-Adha 2025 : SOGRAL annonce 2 650 voyages supplémentaires

Dans ce panorama, les moutons algériens se distinguent malheureusement comme les plus chers du monde arabe, juste après la Palestine.

Prix des moutons dans le monde arabe : L’Algérie en tête du classement

Le prix moyen d’une bête y est estimé à 750 dollars américains au taux officiel. Ce chiffre représente un montant deux fois supérieur à ceux observés en Tunisie (351 dollars), en Jordanie (352 dollars), au Qatar (356 dollars) ou encore à Oman (364 dollars).

La différence est encore plus saisissante avec la Syrie (235 dollars) et le Soudan (220 dollars), où les prix des moutons algériens sont près de trois fois plus élevés.

C’est face à cette réalité que la décision du président Abdelmadjid Tebboune d’importer un million de têtes de moutons a pris toute son importance. Cette mesure stratégique a eu un impact déterminant pour freiner la hausse des prix qui, sans cette intervention, aurait pu atteindre 15 à 20 % supplémentaires par rapport à l’année dernière.

🟢 À LIRE AUSSI : Aïd El-Adha 2025 : Le Ministère de la Santé alerte sur ce risque majeur

D’ailleurs, cette initiative présidentielle semble avoir porté ses fruits. En effet, la fixation du prix des moutons importés à 40 000 DA a permis à de nombreux ménages algériens d’acquérir une bête pour cette célébration.

Les citoyens se sont dits ravis, saluant une opportunité précieuse pour les familles à revenus modestes. Les importations devraient se poursuivre par vagues successives afin de couvrir la demande à travers les différentes wilayas du pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Liquidités pendant l’Aïd el-Adha 2025 : Le ministre de la Poste prend les devants