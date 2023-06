Prix des moutons dans les pays arabes : l’Algérie dans le TOP 3 ?

À l’approche de l’Aïd El Adha, les préparatifs en Algérie sont en pleine effervescence. Les marchés de moutons, un aspect traditionnel et incontournable de la fête, voient une affluence accrue de personnes cherchant à acheter un mouton pour le sacrifice rituel. En dépit des difficultés économiques et des hausses de prix, la détermination de la population reste inébranlable pour respecter cette pratique religieuse emblématique.

Selon les informations révélées par l’agence Safa, l’Algérie se distingue par un prix moyen de 477 dollars pour un mouton, un montant plus élevé comparé à d’autres pays arabes comme le Maroc (250$) ou encore la Tunisie (300$).

Concernant le reste des pays, le prix moyen en Palestine est de 640 dollars, tandis qu’il est de 340 dollars à Oman et de 217 dollars aux Émirats arabes unis. Le Bahreïn affiche le prix le plus bas parmi les pays mentionnés, avec un montant de 130 dollars. La Syrie enregistre un prix moyen de 200 dollars, le Soudan de 120 dollars, l’Irak de 275 dollars et la Jordanie de 240 $.

L’Algérie se classe donc dans le TOP 3, plus précisément 2ème après la Palestine.

Annonce de la date de l’Aïd en Algérie

Aprés des semaines d’interrogation en Algérie, la date de l’Aïd El Adha 2023 a donc été officiellement annoncée. Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a déclaré que la fête sera célébrée le mercredi 28 juin, avec la journée du rassemblement sur le Mont Arafat prévue la veille, le mardi 27 juin. Il est également rappelé aux fidèles l’importance d’observer le jeûne le jour de Arafat, une tradition qui remonte au Prophète Mohammed (QSSSL).

En cette période festive, le ministère adresse ses meilleurs vœux à tout le peuple algérien, priant pour que chaque année soit emplie de bénédictions pour la nation musulmane.

Publication des horaires de prière pour l’Aïd Al Adha en Algérie

Avec l’arrivée imminente de l’Aïd Al Adha, les horaires de prière pour ce jour spécial ont été communiqués par les autorités religieuses locales. A Alger, la capitale, la prière de l’Aïd débutera à 6h30 du matin. De même, dans l’ouest du pays, notamment à Oran, Ain Defla, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbes et El Bayed, la prière sera également à 6h30. Quant à la wilaya d’Ain Témouchent, la prière de l’Aïd y sera effectuée à 07h00.

Ces horaires offrent une orientation précieuse pour les fidèles souhaitant se joindre à la prière communautaire dans le respect des traditions de l’Aïd El Adha.