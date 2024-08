Prix des manuels scolaires 2024 : Voici la liste des points de vente agréés à travers le pays

Le ministère de l’Éducation nationale a publié un guide des prix des manuels scolaires destinés à tous les niveaux, de la maternelle à la troisième année du secondaire. Les tarifs restent inchangés par rapport aux années précédentes, malgré l’augmentation du coût du papier sur le marché international.

Le nouveau manuel d’anglais pour les élèves de la cinquième année primaire, quant à lui, sera commercialisé au prix de 250 DA.

Afin de permettre aux parents de connaître les prix des manuels scolaires avant la rentrée scolaire, le ministère a approuvé, via l’Office national des publications scolaires, les guides de tous les programmes scolaires.

La commercialisation a débuté officiellement le 1er juin dernier et se poursuivra jusqu’au 31 octobre prochain.

Selon ces guides, les prix des manuels pour le secondaire varient entre 110 et 360 DA, tandis que ceux du collège oscillent entre 140 et 330 DA. Pour l’école primaire, les prix sont compris entre 90 et 300 DA.

Afin de garantir l’accès de tous les élèves aux manuels scolaires et de faciliter leur acquisition, les mêmes procédures que les années précédentes seront mises en œuvre : ouverture de points de vente dans les établissements scolaires de tous les niveaux, organisation de foires dans les 58 wilayas, agrément des librairies privées, commercialisation par les offices des publications universitaires, et enfin, mise à disposition de manuels numériques pour les élèves du primaire afin d’alléger leurs cartables.

Pour connaître les points de vente les plus proches de chez vous, consultez la liste complète sur le site de l’Office national des publications scolaires : Onps.dz

La tablette numérique à l’école : bonne ou mauvaise idée ?

Depuis une quelques, la tablette numérique s’est imposée comme un outil pédagogique incontournable, vanté pour ses bienfaits sur les résultats scolaires. La pandémie de Covid-19 a encore accéléré cette tendance, poussant de nombreux pays, dont l’Algérie, à généraliser son utilisation dans les établissements scolaires. Les arguments avancés ? Alléger le poids des cartables et moderniser l’enseignement.

Pourtant, les pays scandinaves, réputés pour leur excellence éducative, sont en train de faire marche arrière. Après une décennie à privilégier le numérique, la Suède a constaté une dégradation significative des compétences en lecture chez les élèves.

Le taux d’enfants de 10 ans éprouvant des difficultés à lire est ainsi passé de 12% à 19% en cinq ans. Face à cette situation alarmante, le pays a décidé de revenir aux manuels scolaires traditionnels.

Les experts pointent du doigt un usage excessif des écrans, au détriment des apprentissages fondamentaux. L’écriture manuscrite, la manipulation d’objets et les échanges avec les enseignants seraient essentiels au développement cognitif des enfants. De plus, la concentration serait fortement altérée par la multitude de sollicitations numériques.

La Suède n’est pas un cas isolé. La Hollande, l’Italie, la Chine et les États-Unis ont également restreint l’utilisation des écrans à l’école, préoccupés par leurs impacts négatifs sur la santé et les apprentissages.

Les parents sont en première ligne pour dénoncer les effets néfastes des écrans. Ils craignent notamment les troubles du sommeil, les problèmes de concentration et l’isolement social chez leurs enfants. De nombreux parents ont choisi de retirer leurs enfants des établissements scolaires traditionnels pour les inscrire dans des écoles alternatives, où l’usage des écrans est limité ou interdit.

Alors que l’Algérie s’apprête à généraliser l’utilisation des tablettes numériques dans les écoles, il serait donc judicieux de s’inspirer des expériences étrangères. Les résultats des pays scandinaves montrent que la technologie, si elle n’est pas utilisée avec discernement, peut nuire aux apprentissages.

Il est essentiel de trouver un équilibre entre le numérique et les méthodes pédagogiques traditionnelles, en privilégiant toujours l’intérêt de l’élève.