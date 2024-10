Prix des logements : l’Algérie parmi les 10 pays les plus abordables au monde en 2024

Cinq pays arabes figurent parmi les dix pays où les prix des logements sont les plus bas au monde, selon un récent classement publié par le site australien « Finder », spécialisé dans les comparaisons numériques. Ce classement, basé sur les statistiques de l’année 2023, met en lumière une tendance marquée par la baisse significative des prix des logements dans certains pays, notamment en raison de la dévaluation de leurs devises locales.

Les pays arabes en tête des prix de logement les plus abordables selon un site australien

En tête de ce classement mondial, on trouve l’Égypte, avec le prix moyen d’un appartement estimé à 31 208 dollars. Ce résultat s’explique en grande partie par la forte dépréciation de la livre égyptienne face au dollar américain, rendant ainsi l’immobilier particulièrement accessible pour les investisseurs locaux et étrangers. La crise économique qui secoue le pays a largement contribué à cette chute, offrant néanmoins des opportunités dans le secteur immobilier.

La Tunisie se place à la cinquième position, avec un prix moyen de 52 014 dollars pour un appartement, suivie par la Palestine au septième rang avec un prix moyen de 58 515 dollars. L’Algérie, quant à elle, occupe la neuvième place, ex æquo avec le Kenya, avec un prix de 66 318 dollars. Enfin, la Jordanie ferme la marche à la dixième place avec un coût moyen de 70 219 dollars.

Le classement présente également des pays non arabes, comme le Pakistan, le Venezuela, et le Bangladesh, qui se positionnent respectivement en deuxième, troisième et quatrième positions. Ces pays, bien que connaissant des contextes économiques différents, partagent des facteurs similaires influençant la baisse des prix de l’immobilier, tels que des difficultés économiques et des fluctuations monétaires importantes.

Ce rapport montre que les marchés immobiliers de plusieurs pays arabes offrent des opportunités intéressantes pour les acheteurs en quête de logements abordables, malgré les défis économiques que ces pays traversent actuellement.