Prix des logements en Afrique : quel classement pour l’Algérie ?

Le logement est l’un des besoins les plus essentiels de l’homme. Cependant, de nos jours, il est difficile d’accès. Cette réalité est particulièrement observable en Afrique où des millions de personnes, faute de pouvoir s’offrir une maison décente, continuent de vivre dans des bidonvilles.

En Algérie, la situation n’est pas tout à fait rose non plus. Les prix de l’immobilier ne cessent de flamber, la location d’un simple appartement coûte, dans la plupart des villes, plus qu’un SMIC et la politique étatique de distribution de logements de sociaux ne semblent pas suffire pour résoudre la crise.

Dans cet article, nous allons passer en revue les neuf pays d’Afrique où la location d’un appartement d’une chambre (F1) est la plus chère en 2022. Cette liste se base sur le rapport entre le prix de l’immobilier et le revenu, plus précisément entre le prix médian d’un logement et le revenu annuel médian d’un ménage.

Le classement prend aussi en compte l’indice d’accessibilité. Celui-ci mesure la capacité d’une personne aux revenus moyens à acheter un bien particulier (une maison par exemple) dans une région donnée, ou à supporter le coût général de la vie dans cette région.

Les statistiques qui figurent dans cet article sont celles de la base de données Numbeo, le principal fournisseur mondial de statistiques sur les prix à la consommation.

Les 9 pays d’Afrique où la location d’un appartement d’une seule chambre (F1) coûte le plus cher

(1) Ghana : Ce pays d’Afrique de l’Ouest présente un rapport prix de l’immobilier/revenu de 87,65 % et un indice d’accessibilité de 0,04 %. Un appartement d’une seule chambre dans le centre-ville d’Accra peut coûter jusqu’à 884,46 dollars par mois. Alors que le salaire mensuel net moyen est de 344,84 dollars.

(2) Kenya : Le ratio prix de l’immobilier/revenu au Kenya est de 24,24 %, alors que l’indice d’accessibilité est de 0,29 %. Un logement d’une chambre dans le centre-ville de Nairobi coûte en moyenne 389,62 dollars par mois. Et le salaire mensuel net moyen est de 493,38 dollars.

(3) Algérie : Notre pays arrive en 3e position. L’Algérie affiche un ratio prix de l’immobilier/revenu de 18,25 % et un indice d’accessibilité de 0,61 %. La location d’un appartement d’une seule chambre dans le centre d’Alger coûte en moyenne 211,85 dollars par mois (environ 30 000 DA/mois). Quant au salaire moyen, il équivaut à de 250,09 dollars (environ 35 000 DA).

(4) Nigeria : Le pays le plus peuplé d’Afrique montre un ratio prix de l’immobilier/revenu de 16,11 % et un indice d’accessibilité de 0,31 %. Dans la capitale commerciale du pays, Lagos, un appartement d’une chambre peut atteindre 1567 dollars par mois. Le salaire net moyen dans la ville est de 232,93 dollars.

Dans les autres pays de l’Afrique du Nord aussi, il n’est pas facile de louer un F1

(5) Maroc : Le Maroc a un ratio prix de l’immobilier/revenu de 12,60 % et un indice d’accessibilité de 0,98. Dans le centre de Rabat, un appartement d’une chambre coûte en moyenne 469,49 dollars par mois. Le salaire net moyen dans la ville est de 429,62 dollars.

(6) Égypte : L’Égypte a un ratio prix de l’immobilier/revenu de 12,04 % et un indice d’accessibilité de 0,61 %. Un appartement d’une chambre dans le centre-ville du Caire coûte en moyenne 225,40 dollars par mois. Les habitants de la ville gagnent un salaire mensuel net moyen de 258,89 dollars.

(7) Tunisie : la Tunisie a un ratio propriété/revenu de 11,75 % ainsi qu’un indice d’accessibilité de 0,61 %. Dans le centre de Tunis, un appartement d’une chambre à coucher peut coûter 228,95 $ par mois. Le salaire mensuel net moyen dans la ville est de 271,59 $.

(8) Île Maurice : Cette nation insulaire présente un ratio prix de l’immobilier/revenu de 9,71 % et un indice d’accessibilité à la propriété de 0,61 %. Dans le centre de Port Louis, la capitale du pays, le prix de location moyen d’un appartement d’une chambre est 393,97 $ par mois. Quant au salaire moyen, il est de 455 dollars.

(9) Afrique du Sud : L’Afrique du Sud a un ratio prix de l’immobilier/revenu de 3,07 % et un indice d’accessibilité de 2,93 %. Dans le centre de Johannesburg, un appartement d’une chambre à coucher peut coûter 422,94 $ par mois. Parallèlement, le salaire mensuel net est de 1 535,73 dollars.