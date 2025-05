Prix des logements AADL 3 : Belaribi fait une grande annonce

Le ministre du Logement et de l’Urbanisme, Mohamed Tarek Belaribi, a affirmé ce lundi que les prix des logements AADL 3 seraient proches de ceux du Logement Promotionnel Aidé (LPA).

S’exprimant en marge de l’inauguration officielle de la 27ᵉ édition du Salon International du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des Travaux Publics (BATIMATEC 2025), Belaribi a indiqué que l’agence AADL avait ajusté les tarifs pour les rendre accessibles au plus grand nombre.

« Les prix seront inférieurs ou équivalents à ceux du LPA« , a-t-il déclaré, soulignant l’avantage majeur de la formule AADL : des mensualités étalées sur 25, 30, voire 35 ans.

Pour mieux comprendre l’implication de ce rapprochement tarifaire, il est important de noter que les prix des logements LPA (Logement Promotionnel Aidé) se situent actuellement entre 3.300.000 DA et 3.500.000 DA pour un appartement de type F3, et entre 4.100.000 DA et 4.400.000 DA pour un logement de type F4, avec des variations en fonction des wilayas.

Ainsi, en moyenne, le prix des logements LPA est d’environ 3.400.000 DA pour un F3 et de 4.250.000 DA pour un F4.

Compte tenu de ces références, le ministre a laissé entendre que les logements AADL 3 ne dépasseront pas les 5.400.000 DA, plafond actuel du LPA pour un appartement F5.

Concernant le démarrage des travaux, le ministre a précisé que les études étaient en cours pour les 200 000 unités prévues dans la loi de finances 2025.

Belaribi a également annoncé une évolution notable du modèle urbain des logements AADL 3, promettant « un changement et des améliorations significatives ».

Autre nouveauté : ces habitations seront équipées pour la première fois de chauffage central, « une mesure vitale pour la sécurité des citoyens », a-t-il insisté.

AADL 3 : Ultime appel aux inscrits pour finaliser leurs dossiers avant le 20 mai

Parallèlement aux annonces sur les prix de l’AADL 3, l’Agence Nationale pour l’Amélioration et le Développement du Logement (AADL) a diffusé hier un important communiqué destiné aux inscrits à ce programme.

L’agence a fixé la date du 20 mai 2025 comme dernier délai impératif pour finaliser l’activation des comptes et le téléchargement des dossiers sur la plateforme en ligne www.aadl.dz.

Ce rappel intervient suite à une première alerte lancée le 15 avril dernier, où l’AADL avait déjà exhorté les bénéficiaires en retard à se conformer aux procédures requises. Dans son récent communiqué, l’agence insiste avec force sur la nécessité absolue de régulariser la situation avant l’expiration de cette échéance finale.

L’AADL souligne que le non-respect de ce délai entraînera inévitablement l’exclusion définitive du dispositif AADL 3. Les personnes concernées sont donc appelées à agir sans tarder pour activer leurs comptes et télécharger l’ensemble des documents justificatifs demandés.

L’agence insiste sur l’importance capitale de cette démarche pour maintenir leur éligibilité au programme de logement. Ce dernier appel constitue un avertissement final pour les inscrits qui n’ont pas encore complété les étapes nécessaires.

Il est donc primordial pour eux de se connecter à la plateforme www.aadl.dz et de finaliser leur dossier dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre leurs chances d’acquérir un logement dans le cadre du programme AADL 3.