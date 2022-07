Prix des hôtels été 2022 en Algérie : vers une baisse des tarifs ?

Lors d’une visite effectuée au niveau de plusieurs établissements hôteliers, le ministre du tourisme et de l’artisanat, Yacine Hammadi, a ordonné quelques instructions pour assurer une saison estivale en beauté. En effet, hier le lundi 11 juillet, ce ministre a assuré une visite à plusieurs structures. Notamment, l’hôtel El Riyad, la résidence Marina et l’hôtel El Marsa sis à Sidi Fredj.

Le but de cette visite surprise de ces établissement publics, est de découvrir les différentes prestations touristiques proposées par ces derniers dans le cadre de la saison estivale 2022. Une initiative permettant de contribuer au renforcement du secteur touristique en Algérie.

Le ministre du tourisme ordonne une révision des prix des hôtels publics

Dans ce même sillage, en plus du fait de souligner l’importance d’assurer un niveau qualitatif de leurs services. Le ministre du tourisme et de l’artisanat appelle ces établissements hôteliers à réadapter leurs prestations. Et ce, conformément à la concurrence nationale et régionale.

Par ailleurs, ce même responsable a ordonné une baisse des prix concernant ces hôtels. Et appelle à proposer des offres plus adaptées à tous les Algériens. Et ce, grâce au recours aux différentes structures et enceintes disponibles. Pour attirer et fidéliser les touristes algériens mais aussi la diaspora, le ministre du tourisme et de la diaspora mise sur la promotion des services de ces hôtels. En proposant des offres spéciales aux différents évènements nationaux.

Des mesures en faveur des vacanciers à Ziralda pour l’été 2022

Pour assurer une meilleure saison estivale, des mesures ont été prises à Ziralda. Et ce, dans le but de favoriser le tourisme, mais aussi pour augmenter le confort et le bien être des vacanciers. En effet, la circonscription administrative de Ziralda met à disposition des vacanciers plusieurs services. Notamment, des parking à un prix symbolique et très définis.

Dans son communiqué, cette circonscription administrative rappelle que les services de parking au niveau des plages de Ziralda sont assurés par Trafic and Urban Transport. Par ailleurs, les autres services de base disponibles au niveau de ces plages. Sont disponibles à titre gratuit pour les visiteurs.