Prix des fruits & légumes : voici la mercuriale pour cette fin d’année

Les fruits et les légumes restent la base d’une alimentation dite saine et constituent l’un des éléments essentiels du consommateur algérien. Les fruits et légumes de saison sont sensés être accessibles pour les citoyens lambda, mais certains trouvent encore des difficultés à s’en procurer à cause des prix, qui sont des fois hors de portée.

De ce fait, les autorités œuvrent afin de réguler le marché, et rendre ces denrées plus accessibles.

L’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement APOCE communique fréquemment les prix actuels du marché, afin d’instaurer une certaine transparence entre les commerçants et le consommateur final grâce à une fixation des prix plus ou moins homogène. Elle le fait à travers des communiqués mais aussi grâce aux réseaux sociaux officiels qu’elle possède.

C’est donc dans ce cadre, qu’une publication a été diffusée sur la page Facebook de l’organisation ce jeudi 22 décembre 2022, affichant les prix des différents fruits et légumes en Algérie, précisément à Azazga.

APOCE : Quels sont les prix des fruits sur le marché ?

L’organisation révèle donc le prix de quelques agrumes, très demandés en hiver à cause de la vitamine C qu’ils contiennent. L’orange par exemple se vend à 180DA/kilo et la clémentine à 280DA/Kilo. En ce qui concerne la banane, elle est affichée au prix de 500DA/kilo, alors que le raison est vendu à 280 DA/Kilo.

Les grenades sont quant à elles vendues à 180DA/Kilo et les pommes entre 280 et 450 DA le kilo, alors que les plaquemines sont affichées à 500DA/Kilo.

Pour les dattes, produit très apprécié par les Algériens et ce peu importe la saison, les prix diffèrent selon la localisation du commerce mais aussi la variété de dattes. Les prix peuvent aller de 300 à 700 dinars le kilogramme.

APOCE : Quels prix pour les légumes ?

Avec l’hiver et le froid, se tenir au chaud passe aussi par l’alimentation. C’est pour cela que les Algériens privilégient des plats chauds comme la soupe, ou consistants et vitaminés, tous à base de légumes, ce qui fait d’eux des produits très demandés.

En ce qui concerne les légumes, les carottes sont affichées à 70DA /kilo, la laitue à 120DA/kilo, les haricots verts à 180DA/kilo et le chou-fleur à 75DA/kilo.

La pomme de terre est à 69 dinars le kilo, et la tomate à 100 dinars le kilo alors que le poivron est vendu à 130DA/Kilo.