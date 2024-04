Prix des critiques du film arabe – Cannes 2024 : le réalisateur Karim Bensalah nominé

Les annonces sur la sélection officielle et les films en compétition dans les différentes catégories du festival de Cannes se poursuivent. D’ailleurs, le Centre du cinéma arabe, CCA, a dévoilé la liste des nominations pour la 8ᵉ édition du prix de la critique du film arabe.

Du 14 au 24 mai 2024, la ville de Cannes vibrera au rythme des multiples projections et soirées du festival international du Film. De nombreuses célébrités sont attendus pour monter les marches et de nombreux films et réalisations seront projetés à l’occasion des différentes compétitions de ce festival.

Le centre du cinéma arabe prévoit d’organiser, en marge du festival de Cannes, la huitième édition du prix de la critique du film arabe. La liste finale des nominations a été dévoilée. Et met en lumière de nombreuses réalisations issues du monde arabe.

We're pleased to reveal the list of nominations for our annual #CriticsAwards for Arab Films! ✨🎞️✨

This year, the international jury panel of esteemed critics has reviewed Arab films produced in the past year through the digital platform of #ACCPartner Festival Scope, and the pic.twitter.com/mjMc1buMoA

