Prix des 5 continents 2022 : l’écrivain algérien Yahia Belaskri primé

Créé en 2001 par l’Organisation internationale de la francophonie, le « Prix des cinq continents » réunit toutes les œuvres rédigées en langue française de tous auteurs et autrices issus des cinq continents. Ce prix récompense, chaque année, le meilleur roman francophone.

L’organisation internationale de la francophonie accorde ce premier prix pour son meilleur lauréat, mais aussi attribue sa mention spéciale au second livre qui se distingue. Pour sa 21e édition, les représentants des six comités de lecture du Prix des cinq continents ont sélectionné 10 ouvrage finalistes qui représente 18 pays parmi les 188 candidatures.

Sur son site officiel, l’Organisation internationale de la francophonie a fait savoir que cette sélection pour sa 21e édition illustre « une aventure humaine en constante résonance avec l’histoire, les langues et l’altérité ».

Prix des cinq continents 2022 : l’écrivain algérien Yahia Belaskri décroche la mention spéciale de l’OIF

L’Organisation internationale de la francophone a décerné, vendredi 20 janvier dernier, son prix des cinq continents à l’écrivaine canadienne, Monique Proulx. Et ce, pour son singulier et poétique romain « Enlève la nuit ». Par ailleurs, l’OIF a également accordé sa mention spéciale pour l’écrivain franco-algérien, Yahia Belaskri, notamment pour le « Le Silence des dieux ».

Le #Prix5Continents 2022 de la #Francophonie est attribué à Monique Proulx pour son roman « Enlève la nuit » (@EditionsBoreal) ! La mention spéciale a été attribuée à Yahia Belaskri pour « Le Silence des dieux » (@EditionsZulma). Toutes nos félicitations ! #VendrediLecture pic.twitter.com/dlZ6M4ZVES — La Francophonie (@OIFrancophonie) January 20, 2023

« Le silence des dieux » de Yahia Belaskri raconte le quotidien des habitants du village de Sources des Chèvres se rattachent aux croyances ancestrales. Et ce, pour alimenter l’espoir de retrouver un meilleur jour. Ce roman sublime à la fois le drame et la poésie. Et raconte comment ce village s’est retrouvé dans l’obscurantisme. Mais aussi comment les femmes ont décidé de se révolter contre les hommes et leurs violences.

Yahia Belaskri est un écrivain et journaliste d’origine algérienne, né à Oran. Il fait ses études en sociologie, et ce, avant de décider, en 1988, d’aller s’installer en France. Il est aussi connu pour deux autres œuvres. Notamment, « Si tu cherches la pluie, elle vient d’en haut » (2011) et » Les Fils du jour ». Il est l’auteur de plusieurs articles et contributions.

Cet écrivain d’origine algérienne a été primé et a réussi à décrocher plusieurs prix, lors de différentes occasions. Notamment, le prix du livre européen et méditerranéen en 2014, et le prix « des racines et des mots » en 2019.

| À LIRE AUSSI :

>> Prix Roman des Étudiants – France : l’Algérienne Kaouther Adimi primée

>> Qui est Chakib Baho, le plus jeune auteur algérien en France ?