Prix des billets des traversées maritimes : Algérie Ferries s’explique

Les prix, ce sujet épineux qui a fait couler beaucoup d’encre a fâche les citoyens et a fait indigné la classe politique, et ce, principalement dans le domaines des transports (vols et traversées). Des prix jugés « exorbitants » et excessivement chers ont longtemps refroidi les voyageurs et la diaspora algérienne, ils ont également été au cœur du débat à l’Assemblée populaire nationale (APN).

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a occupé le débat politique concernant les prix excessifs des billets même après l’augmentation du nombre des vols. Quant à l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), son PDG Issad Kamel a tenu à affirmer que les prix sont les mêmes que ceux d’avant la pandémie du Covid-19, qui pour rappel, a entraîné de réels crises financières pour plusieurs entreprises.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale chaîne II, le PDG de l’ENTMV a souligné « l’Entreprise a maintenu les mêmes tarifs appliqués avant 2020, et ce malgré les difficultés de l’entreprise du fait la crise sanitaire », donnant comme exemple le prix d’un billet aller – retour pour la traversée Alger – Marseille avec véhicule, maintenu à 56 000 DA.

La reprise des traversées est une « bouffée d’oxygène »

En effet, l’autorisation du gouvernement algérien de reprendre les traversées maritimes n’a pas été une bonne nouvelle seulement pour la communauté algérienne établie à l’étranger et pour les voyageurs, mais aussi pour l’ENTMV qui est sortie de l’inactivité.

Issad Kamel a également rappelé que les billets achetés avant la crise sanitaire du Covid-19 sont valables jusqu’à consommation avec possibilité de remboursement.