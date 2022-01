Prix des billets d’avion : l’énième coup de gueule d’un député

La ligne franco-algérienne connait depuis la réouverture progressive des frontières une hausse faramineuse des prix des billets. Les voyageurs n’ont eu de cesse d’exprimer leur mécontentement et de contester cette situation qui n’a que trop duré, mais en vain.

Les prix demeurent inabordables et les voyageurs ne comprennent toujours pas le motif de cette décision. Le député de l’immigration, Abdelouahab Yagoubi, vient aujourd’hui pousser son énième coup de gueule contre la compagnie aérienne, Air Algérie, qui, selon lui, « n’agit pas en faveur de ses passagers algériens ».

Des tarifs hors du commun !

Le parlementaire n’a pas hésité, par le biais d’une publication sur sa page Facebook, à exprimer son indignation, mais aussi sa stupeur. Sans détour, Yagoubi accuse, comme à son accoutumé, la compagnie aérienne d’agir contre l’intérêt des passagers algériens.

Le député va jusqu’à même établir un comparatif entre les coûts des dessertes franco-algériennes et celles internationales. Sur une image qu’il n’hésite pas à mettre en avant pour renforcer ses arguments, il explique que les prix des billets d’avions entre paris et Alger ont atteint 1000 euros pour un aller-retour. Or, les lignes entre Paris et Amman n’ont pas dépassé 40 euros pour un aller-retour.

« Il Faut lutter contre la mafia du monopole du transport »

Indigné, mais surtout agacé par cette situation qui fait, manifestement, long feu, le député a lancé un appel aux autorités algériennes pour mettre fin à ce phénomène qui importune fortement les passagers algériens. Il réclame, dans la foulée, la réduction des prix des vols entre Alger et Paris.

« La lutte contre la mafia du monopole du transport aérien et maritime exige l’ouverture d’un véritable marché de concurrence dans ce secteur, notamment aux compagnies low cost. Ceci est l’objectif stratégique que nous nous efforçons à atteindre », ajoute le parlementaire.