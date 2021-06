Prix des billets : Comparatif des offres de et vers l’Algérie

Critiquée, la compagnie aérienne nationale pourrait pourtant être celle qui offre le billet au prix le moins cher vers l’Algérie, et ce, parmi toutes les compagnies autorisées par le gouvernement Algérien à desservir le pays, suite à l’ouverture des frontières le premier juin dernier. Une ouverture annoncée par le président Tebboune, et dont les modalités ont été fixées par le premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Il est à rappeler que l’Algérie a officiellement ouvert ses frontières avec quatre pays, qui sont la France, l’Espagne, La Tunisie, ainsi que la Turquie. Parmi les compagnies aériennes de ces quatre pays, seules Turkish Airlines et Tunisair sont autorisées pour le moment à effectuer des vols à destination de l’Algérie. Meme si les compagnies françaises sont pour le moment hors compétition, il se pourrait que les négociations aboutissent à leur participation.

Reprise des vols : Air Algérie va-t-elle revoir ses prix ?

« Tunisair a le plaisir de vous annoncer la reprise de ses vols vers Algérie à compter du 07 juin 2021″, peut-on lire sur la page Facebook de la compagnie aérienne tunisienne qui invite ses clients désirant se rendre en Algérie à acheter leurs billets sur le site. Mais combien coute le billet de Tunisair ? Est-il plus cher comparé à celui d’Air Algérie. ?

Tunisair a été autorisée à effectuer des dessertes reliant Tunis à Alger, tous les lundis, à partir du 07 juin. En allant réserver sur le site de la compagnie tunisienne, on remarque que le prix de ce billet Tunis – Alger, en aller-retour, est affiché à 1524 Dinars Tunisien, soit environ 450 euros. Alors que le billet d’Air Algérie a été fixé comme on le sait à 381,13 euros en aller-retour, en ajoutant les frais du confinement imposés également à la compagnie Tunisienne.

En ce qui concerne la Turkish Airlines, qui va effectuer son premier vol, qui affiche d’ailleurs complet, le 10 juin prochain, le prix le plus bas proposé pour son billet aller-retour Istanbul-Alger, réservé pour le 17 et le 24 juin, est affiché à 16.543,55 Livres turques, soit à plus de 1 500 euros, le double du prix proposé par Air Algérie qui est de 764,31 euros en aller-retour (TTC).

Il est à noter que les compagnies autorisées par le gouvernement Algérien à effectuer des vols commerciaux en aller-retour avec l’Algérie, ont toutes les deux accepté d’inclure les frais du pack confinement, tout comme le fait Air Algérie. En ce qui concerne Air France et les autres compagnies françaises et étrangères, il se peut que les négociations aboutissent vers des accords.