Prix de l’or en Algérie : le cours repart à la hausse ce jeudi 7 novembre

Alger, le 7 novembre 2024 – Le marché algérien de l’or a été fortement influencé par les fluctuations internationales ce jeudi 7 novembre. Après une baisse initiale liée aux tendances mondiales, le cours de l’or en Algérie a finalement rebondi.

Cette chute est directement liée à la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine. Les investisseurs, inquiets quant aux orientations économiques futures sous l’administration Trump et aux potentielles répercussions sur les taux d’intérêt américains, adoptent une attitude prudente.

L’incertitude qui règne sur les marchés financiers mondiaux se répercute ainsi sur le marché local de l’or. Le gramme d’or 24 carats a atteint un niveau autour de 11 430 DA, sous l’effet de la demande en berne et de la volatilité des cours mondiaux.

Dans cet article, nous ferons le point sur les prix de l’or en Algérie pour les différents carats (le 18 carats étant le plus courant en Algérie) et nous nous pencherons sur les prévisions des experts quant à l’évolution future des cours, à la lumière du contexte économique local et international.

Prix de l’or en Algérie ce jeudi 7 novembre 2024

Ainsi, selon les dernières cotations, le gramme d’or 24 carats s’échange à 11 435 DA, soit environ 86 dollars américains.

Pour l’or 18 carats, le prix a également connu une fluctuation, s’établissant à 8 577 DA, équivalant à 64 dollars américains.

🟢 À LIRE AUSSI : L’euro poursuit sa flambée sur le marché noir : voici les taux de change des devises ce 6 novembre

Pour le prix de l’once d’or (une unité de masse dont la valeur est comprise entre 25 et 34 grammes), ce dernier a atteint 355 678 DA, ce qui équivaut à 2 664 dollars américains, contre 355 811 DA précédemment, soit 2 665 dollars américains.

Prix du lingot d’or : 5g, 10g, 50g et 500g

Le prix du lingot d’un gramme d’or a atteint 12 579 DA (environ 83,39 dollars américains) ce 7 novembre. Les prix pour d’autres poids ont également été fixés comme suit :

Un lingot de 2,5 grammes : 30 018 DA (225 USD)

: 30 018 DA (225 USD) Un lingot 5 grammes : 59 464 DA (445 USD)

: 59 464 DA (445 USD) Un lingot 10 grammes : 117 555 DA (880 USD)

: 117 555 DA (880 USD) Un lingot 20 grammes : 233 510 DA (1 749 USD)

: 233 510 DA (1 749 USD) Un lingot 50 grammes : 579 772 DA (4 342 USD)

: 579 772 DA (4 342 USD) Un lingot 100 grammes : 1 157 256 DA (8 666 USD)

L’or algérien suit la tendance baissière mondiale

Les experts s’attendent à ce que les prix de l’or continuent de fluctuer dans les prochains jours. Cette instabilité est principalement due aux perspectives d’une baisse des taux d’intérêt américains.

Si le dollar américain poursuit sa tendance baissière, il est probable que le prix de l’or connaisse une hausse progressive, tant sur les marchés internationaux que locaux.

🟢 À LIRE AUSSI : Envolée des devises : quelle est la valeur de l’euro en Banque et au marché noir ce 4 novembre ?

En Algérie, les analystes estiment que le prix du gramme d’or devrait se stabiliser entre 10 000 et 12 000 DA dans les semaines à venir. Cette fourchette prend en compte la volatilité actuelle des marchés mondiaux.

Il convient de noter que ces dernières semaines, le cours de l’or a atteint des sommets, avec un gramme d’or importé dépassant les 22 000 DA et l’or local frôlant les 18 000 DA. C

ette flambée, qui représente une augmentation de plus de 20% en un mois seulement, s’explique par plusieurs facteurs, notamment les tensions géopolitiques mondiales.

Les spécialistes conseillent aux investisseurs en or de suivre de près l’évolution du marché afin de saisir les éventuelles baisses de prix et de réaliser des achats opportuns.