Prix de l’oignon en Algérie : un responsable annonce une sensible baisse

Les prix de nombreux produits agricoles et alimentaires enregistrent une flambée des prix, particulièrement depuis le début de ce mois de Ramadan.

Et c’est l’oignon qui sort du lot, ces dernières semaines, cet aliment de base de la cuisine algérienne se vend à prix d’or. En effet, le prix de l’oignon n’a pas cessé de grimper depuis le début du mois sacré. Dépassant les 300 dinars le kilogramme et atteignant même les 400 dinars/kg dans certaines régions du pays. Le kilo d’oignons était vendu à 200 dinars il y a un mois, et à 60 dinars l’année passée.

Les raisons de cette hausse fulgurante du prix de l’oignon sont nombreuses, l’on peut évoquer la spéculation, la faiblesse de la production, les réticences des agriculteurs à planter l’oignon à cause des pertes qu’ils ont subies suite à une surproduction l’année dernière.

Par ailleurs, le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraude au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Ahmed Mokrania fait savoir que 3000 tonnes d’oignons seront déstockées cette semaine, lors d’une intervention sur les ondes de la radio chaîne 1.

Vers une baisse des prix de l’oignon ?

Indiquant que cette opération coïncidera avec l’entrée sur le marché de la récolte de l’oignon vert, Ahmed Mokrania prévoit donc une baisse « sensible » du prix de l’oignon.

De plus, « Concernant les produits agricoles, au ministère du Commerce, on intervient dans la limite de nos prérogatives », a-t-il déclaré. D’après lui, tous les entrepôts et chambres froides gérés par le ministère du Commerce ont été vidés des différents produits stockés.

« Au niveau central, nous disposons d’une carte nationale de tous les produits déstockés périodiquement par ces entrepôts, qui sont sous le contrôle du ministère du Commerce », a expliqué le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, en ajoutant que « nous connaissons également les quantités en stock ».

« A l’exemple de l’oignon, il reste 3000 tonnes au niveau des entrepôts qui seront déstockées cette semaine », a-t-il fait savoir, en indiquant que cette opération coïncidera avec l’entrée sur le marché de l’oignon vert. « Nous prévoyons baisse sensible des prix de ces produits » a-t-il avancé.

Pour conclure, concernant la régulation de ces produits agricoles, Ahmed Mokrania a rappelé que c’est une prérogative du secteur de l’Agriculture. « A travers une évaluation de la situation, nous pensons qu’il faut revoir le Syrpalac (système de régulation des produits agricoles de large consommation) », a-t-il préconisé.