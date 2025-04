Prix de l’immobilier en Algérie : la DGI publie la mise à jour des prix de référence pour 2025-2026

La direction générale des Impôts (DGI) a annoncé la mise à jour officielle des prix de référence de l’immobilier en Algérie, applicables à l’échelle nationale pour les années 2025 et 2026. Cette nouvelle grille, désormais disponible sur le site officiel de l’administration fiscale, concerne à la fois les particuliers et les professionnels impliqués dans des transactions immobilières – ventes, cessions ou donations – de biens bâtis ou non bâtis.

Les prix sont présentés sous forme de fourchettes indicatives (valeurs minimales et maximales), prenant en compte plusieurs paramètres :

La localisation du bien (commune, quartier, centre-ville ou périphérie)

La nature du bien (maison individuelle, immeuble collectif, local commercial, terrain nu)

L’état général et les équipements

Les matériaux de construction

La superficie, le nombre de niveaux et l’environnement immédiat

Cette approche permet de refléter plus fidèlement la réalité du marché immobilier local, tout en respectant les spécificités urbaines et foncières de chaque région.

Un outil au service de la transparence et de la fiscalité

Ce référentiel sert d’outil pour de nombreux acteurs : notaires, cadastre, administrations locales, particuliers, promoteurs, etc. Il vise à lutter contre les sous-déclarations de prix dans les actes de vente, une pratique courante qui nuit aux recettes fiscales de l’État et compromet l’équité fiscale.

En imposant un seuil minimum à respecter, les services fiscaux espèrent limiter les abus et renforcer la traçabilité des transactions. Cela ne signifie pas que les parties ne peuvent pas négocier librement : elles restent libres de convenir d’un prix, tant que celui-ci n’est pas en dessous de la valeur plancher fixée.

Une réforme qui s’inscrit dans une modernisation globale

La publication de cette grille tarifaire s’inscrit dans un processus de modernisation de la gestion foncière et fiscale. Elle accompagne la digitalisation progressive des services publics et l’amélioration de l’accès à l’information pour les citoyens.

Le portail de la DGI permet à tout usager d’effectuer une simulation ou une évaluation préalable de son bien, sans avoir à se déplacer, favorisant ainsi la transparence et l’autonomie dans les démarches administratives.

Avec cette actualisation, la direction générale des Impôts réaffirme sa volonté de réguler le marché immobilier, de protéger les intérêts économiques du pays, et de créer un climat de confiance pour les investisseurs, les acheteurs et les vendeurs.

Cette démarche contribuera, à terme, à un marché plus stable, plus équitable et conforme aux réalités économiques du pays, dans un contexte de croissance urbaine et de forte pression foncière.