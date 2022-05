Prix de l’essence : l’Algérie dans le top 5 africain

Un rapport de Zutobi, société internationale de cours de conduite en ligne, publié le 28 avril 2022, recense les pays où le carburant coûte le moins cher et le plus cher dans le monde.

L’étude, qui examine les prix de l’essence dans plus de 150 pays et territoires, utilise la voiture la plus vendue au monde — la Toyota Corolla — pour calculer la distance qu’un conducteur peut parcourir avec 50 dollars de carburant dans le réservoir.

Pays où le carburant coûte le moins cher

1 — Venezuela : 0,03 $ le litre (0,11 $ par gallon d’essence)

Le Venezuela possède les plus grandes réserves connues de pétrole brut au monde. Il n’est donc pas surprenant que l’essence soit si bon marché dans ce pays d’Amérique latine. À 0,11 dollar le gallon (3,8 litres), il est de 5,95 dollars moins cher que la moyenne mondiale.

2 — Libye : 0,04 $ le litre (0,15 $ par gallon d’essence)

Un autre pays riche en pétrole arrive en deuxième position. Les hydrocarbures représentent en effet 97 % des exportations libyennes. Cette abondance permet à l’essence d’être très bon marché, ainsi son coût par gallon n’est que de 0,15 $ (0,04 $/L).

3 — Iran : 0,06 $ le litre (0,23 $ par gallon d’essence)

L’Iran applique le troisième prix de carburant le plus bas au monde. Dans cette nation d’Asie centrale, le coût du litre d’essence n’est que de 0,06 $. Bien que la production pétrolière du pays soit affectée par les sanctions internationales, celle-ci se maintient à un niveau élevé, ce qui garde le prix au plus bas.

Pays où le carburant coûte le plus cher

1 — Hong Kong : 3,45 $ le litre (13,10 $ le gallon d’essence)

Hong Kong applique le prix de l’essence le plus élevé au monde. Le litre d’essence dans la région administrative spéciale coûte 3,45 dollars. C’est plus du double de la moyenne mondiale.

2 — Pays-Bas : 3,10 $ le litre (11,75 $ le gallon d’essence)

Les Pays-Bas sont le deuxième pays du monde où l’essence coûte le plus cher. Le prix du litre d’essence y est actuellement de 3,10 $, ce qui en fait la nation la plus chère du monde occidental.

3 — Norvège : 3 $ le litre (11,36 $ le gallon d’essence)

La Norvège, juste derrière les Pays-Bas, est le troisième pays où le prix de l’essence est le plus élevé dans le monde. Les Norvégiens doivent payer 3 dollars par litre en moyenne.

Les 5 pays africains où les prix du carburant sont les plus bas

Voici, par ailleurs, la liste des 5 pays africains ou le carburant coûte le moins cher. Nous constatons que l’Algérie, avec le prix de 0,38 $ le litre (1,46 $ le gallon), se classe en 2e position, juste derrière la Libye.

Libye (0,04 $ le litre) Algérie (0,38 $ le litre) Angola (0,42 $ par le litre) Nigeria (0,48 $ par le litre) Égypte (0,62 $ par le litre)

À noter que lors de la Loi de finances complémentaire (LFC) 2020, le gouvernement algérien a décidé d’augmenter les prix des différents carburants « pour réduire leur gaspillage », selon les dires du ministre des Finances de l’époque, Abderrahmane Raouya.

Ainsi, les nouveaux prix des carburants sont les suivants :