Prix de la viande pendant Ramadan : quelle stratégie mise en place ?

Le Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a mis en place une stratégie rigoureuse pour assurer l’approvisionnement du marché pendant le mois sacré du Ramadan.

Cette stratégie comprend l’importation massive de viandes et de volailles pour répondre à la demande croissante pendant cette période. Malgré une production nationale estimée entre 60 et 65 mille tonnes de viande, un déficit de 20 mille tonnes a été enregistré. Pour y remédier, le Ministère a coordonné avec le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural pour importer rapidement depuis novembre dernier. Les prix des viandes ont été fixés à 1200 dinars par kilogramme pour la viande de boucherie et 1300 dinars pour la viande bovine.

En plus des viandes, le Ministère a également multiplié la production d’huile et de sucre dans toutes les usines du pays. Cette mesure vise à garantir une abondance de ces produits sur le marché pendant le Ramadan.

De plus, des réductions allant jusqu’à 20% sur les prix ont été négociées avec les opérateurs économiques et les commerçants, dans le but de rendre les produits de large consommation plus accessibles pendant cette période. Ces mesures visent à assurer un approvisionnement adéquat et à stabiliser les prix pendant le mois béni.

Contrôle rigoureux pour prévenir les pénuries et les hausses de prix

Afin de garantir la disponibilité des produits alimentaires et de prévenir toute pénurie ou augmentation des prix, le Ministère a renforcé les mesures de contrôle sur les marchés de gros et de détail, les usines, les entrepôts et les autres points de vente.

Un total de 9000 agents de contrôle ont été mobilisés, dont 85% travailleront pendant le Ramadan pour surveiller étroitement la situation sur le terrain. Cette surveillance concerne la qualité, le type, les conditions de transport et de stockage des produits alimentaires, ainsi que le respect des réglementations commerciales.

En complément des mesures de contrôle, le Ministère a ouvert 477 marchés de quartier sur un total de 509 marchés répartis dans 419 circonscriptions. De plus, des caravanes commerciales ont été envoyées dans les régions reculées pour vendre des produits de consommation courante à des prix abordables. Cette initiative vise à offrir aux populations des zones éloignées un accès facilité à des produits alimentaires à des prix raisonnables pendant le Ramadan.

Partenariat interministériel pour une gestion efficace des marchés

Une collaboration étroite entre plusieurs ministères a été établie afin de préparer efficacement les marchés pour le mois de Ramadan. Une commission interministérielle, formée en novembre dernier, réunit les ministères du Commerce, de l’Agriculture et du Développement Rural, de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique. Cette commission, présidée par les Secrétaires Généraux des ministères, est chargée de superviser les préparatifs pour le Ramadan. Des comités locaux ont également été constitués dans les wilayas, réunissant les responsables locaux, les services de sécurité et les walis, pour coordonner tous les aspects de la gestion des marchés et intervenir en cas de besoin.

Afin de renforcer la surveillance des marchés, un effectif de 9000 agents de contrôle a été mobilisé à l’échelle nationale. Ces agents, dont 85% travailleront pendant le Ramadan, seront déployés sur le terrain pour inspecter les marchés de gros et de détail, les usines, les entrepôts, ainsi que les points de passage aux frontières, les ports et les aéroports. Cette présence continue permettra de s’assurer que les produits alimentaires respectent les normes de qualité, de quantité et de prix établies par le Ministère du Commerce. De plus, les agents de contrôle seront en service 7 jours sur 7, travaillant de manière régulière pour garantir une surveillance constante des marchés pendant toute la durée du mois béni.

En plus des contrôles rigoureux, le Ministère du Commerce a pris des mesures flexibles pour répondre aux besoins changeants du marché pendant le Ramadan. Par exemple, les commerçants sont autorisés à proposer des réductions sur les produits de consommation courante sans avoir besoin d’obtenir de permis spécifique pendant cette période. Cette mesure vise à encourager les commerçants à offrir des prix compétitifs et à répondre à la demande croissante des consommateurs pendant le Ramadan.