Prix de la mode du monde arabe 2025 : le créateur algérien Abdel Djalel Chib sacré à Paris

L’institut du monde arabe a marqué un jalon majeur en inaugurant le prix de la mode du monde arabe. C’est le premier prix de ce genre en France, affirmant l’engagement de l’IMA à soutenir et à mettre en avant les talents exceptionnels de la création mode, qu’ils soient originaires du monde arabe ou de ses diasporas.

Le lancement du prix de la mode du monde arabe par l’IMA est un geste fort qui vise à donner une plateforme internationale à cette nouvelle vague de designers.

Lors de la cérémonie de remise des prix, plusieurs talents ont été distingués dans plusieurs catégories. Le créateur algérien Abdel Djalel Chib a brillé en remportant le prix de la catégorie « talent innovant ». Cette distinction salue son approche singulière, souvent axée sur la slow fashion et le mélange entre l’artisanat, l’architecture et le design.

Abdel Djalel Chib remporte le prix de la mode du monde arabe dans la catégorie « talent innovant »

Créateur d’accessoires de mode algérien établi à Paris, Abdel Djalel Chib développe une esthétique singulière qui puise son inspiration à la croisée de l’architecture, du design et de l’artisanat.

Son travail se distingue par la création de pièces en séries ultra-limitées qui effacent les frontières traditionnelles existantes entre ces disciplines. Chaque accessoire devient une expression unique, un véritable langage personnel où s’entremêlent l’exigence du savoir-faire et un regard résolument contemporain.

Engagé dans la Slow Fashion, Chib privilégie une approche éthique et durable. Son atelier est conçu pour être un laboratoire de textile dédié à une mode inclusive et engagée, où la durabilité et l’excellence technique forment le socle d’une esthétique avant-gardiste. En bref, il ne fait pas que des accessoires, il construit des œuvres à porter.

Qui sont les lauréats du Prix de la mode du monde arabe 2025 ?

La cérémonie, organisée à l’Institut du monde arabe, a récompensé six talents exceptionnels :

Ahmed Hassan (Arabie saoudite) — Talent Émergent : cofondateur de KLM, il crée une mode conceptuelle et intemporelle, fusionnant sa formation en architecture avec les traditions.

cofondateur de KLM, il crée une mode conceptuelle et intemporelle, fusionnant sa formation en architecture avec les traditions. Abdel Djalel Chib (Algérie) — Talent Innovant : Basé à Paris, il conçoit des accessoires artisanaux en édition limitée, définissant son atelier comme un laboratoire de slow fashion nourri par l’architecture.

Basé à Paris, il conçoit des accessoires artisanaux en édition limitée, définissant son atelier comme un laboratoire de slow fashion nourri par l’architecture. Lina Kouhaili (Maroc) — Talent Accessoires : Cette designer d’objets invente les « objets-à-porter », des pièces chimériques qui sont tour à tour accessoires de mode et sculptures fonctionnelles.

Cette designer d’objets invente les « objets-à-porter », des pièces chimériques qui sont tour à tour accessoires de mode et sculptures fonctionnelles. Oubadah Nouktah (Syrie) — Talent Accessoires : Fondateur de NOUKTAH, il se distingue en transformant ingénieusement des pièces automobiles de la casse en sacs uniques, démontrant une maroquinerie haut de gamme et innovante.

Fondateur de NOUKTAH, il se distingue en transformant ingénieusement des pièces automobiles de la casse en sacs uniques, démontrant une maroquinerie haut de gamme et innovante. Mouthana Alhaj Ali (Syrie) — Prix Spécial du Jury : Ce créateur utilise la mode comme un puissant médium pour raconter et préserver la mémoire des femmes touchées par la guerre.

Ce créateur utilise la mode comme un puissant médium pour raconter et préserver la mémoire des femmes touchées par la guerre. Sophia Kacimi (Maroc) — Prix Entrepreneuriat Créatif : Avec sa marque Zoubida, elle propose un modèle collectif et durable de pièces « d’art-à-porter » unisexes, cocréées avec des artisans locaux au Maroc.

