Prix de la banane : la protection des consommateurs demande une enquête

Après s’être stabilisés pendant des mois, les prix de la banane sont repartis à la hausse, atteignant de nouveaux records sous le choc des consommateurs. Alors que ses prix dépassaient, mercredi, les 600 dinars sur les marchés de gros et 700 dinars sur les marchés de détail, selon l’Organisation algérienne de la protection du consommateur. Cette dernière a exigé une enquête sur ces prix, car selon elle, les prix restent trop élevés alors que ces derniers connaissent une stabilité sur les marchés mondiaux.

D’après nos confrères d’Echourouk, l’enquêteur Mustapha Zabadi a confirmé que malgré la baisse importante de la consommation de cet aliment en été et sa détérioration rapide, ses prix sont devenus un véritable mystère qui doit être résolu par les autorités compétentes qui n’ont pas réussi à assurer la stabilité des prix de ce fruit. Notre enquêteur a déclaré qu’il existe des informations reçues par l’organisation indiquant une pénurie importante dans l’abondance de ce produit parmi les producteurs, ce qui a provoqué une pénurie d’approvisionnement et une augmentation des prix, en plus de l’existence de la spéculation concernant ce fruit qui est vendu aux consommateurs à double prix.

Une enquête exigée pour mettre fin à cette hausse injustifiée du prix de la banane

Bien que le ministère du commerce ait distribué des licences d’importation aux négociants pour importer de grandes quantités de bananes sur le marché, ce qui a contribué à stabiliser les prix au cours des derniers mois, entre 250 et 300 dinars le kilo. Zabadi ajoute que la hausse des prix prouve à nouveau l’absence d’un schéma fixe pour assurer la stabilité des prix de cet aliment sur les marchés, et a exigé d’enquêter sur cette réalité et de combattre les barons spéculatifs et tous ceux qui privent les citoyens de ce fruit.