Prix de la banane frôle les 1000 da : raisons d’une flambée inattendue

Ces derniers jours, le marché algérien des fruits et légumes a connu une hausse sans précédente des prix de la banane qui a atteint les 1000 dinars/Kg, la rendant ainsi inaccessible pour le simple consommateur ; alors qu’il y a quelques semaines, son prix tournait autour de 300 DA.

Quelles sont les raisons de cette flambée ? Pour en savoir plus, nous avons contacté le président de l’Association de protection du consommateur (Apoce), Dr Mustapha Zebdi.

Dans une déclaration à Algerie360, Dr Zebdi a estimé que la première raison de cette hausse de prix est l’importation irrégulière. Le spécialiste pointe aussi du doigt la spéculation.

« Sur le plan international, le marché de la banane est stable ; De ce fait, toute hausse de prix sur le national, c’est de la spéculation. Elle ne peut pas être expliquée autrement », a lancé le président de l’Apoce.

« La loi de la lutte contre la spéculation est entrée en vigueur, depuis quelques mois, mais cela n’empêche qu’il y a des gens qui profitent de la rareté des produits pour spéculer », a-t-il ajouté.

Comment contrer cette hausse de prix ?

Malgré les lourdes peines qu’encourent les spéculateurs, le marché algérien continue de connaitre ce genre de trouble. Pour Mustapha Zebdi, il faudra tout d’abord trouver où est la faille au niveau du système de régulation.

« Il est important de détecter les facteurs ayant affecté la stabilité du marché de la banane. Est-ce un problème de distribution ou bien de délivrance des autorisations ? », s’est-il interrogé ; appelant les autorités à appliquer la loi de lutte contre la spéculation pour contrer cette flambée de prix.

« Je ne vois pas pourquoi on applique cette loi lorsqu’il s’agit de la spéculation de la pomme de terre et le lait en sachet et non pas sur les bananes, alors que la loi est claire : tous les produits sont concernés », a-t-il encore ajouté.