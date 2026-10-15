Le prix du carburant va-t-il augmenter à la pompe en 2027 ? Le ministre des Finances explique

Alors que le projet de loi de finances (PLF) pour 2027 suscite de vives discussions quant à son impact sur le pouvoir d’achat, le gouvernement et les experts économiques apportent des clarifications majeures.

Entre l’instauration d’un cadre réglementaire d’ajustement des prix des carburants et la quête de nouveaux équilibres budgétaires, éclairage sur les enjeux d’un texte crucial.

Carburants : Une marge de révision, pas une hausse immédiate

Le ministre des Finances, Mohamed Lamine Lebbou, a tenu à rassurer en précisant que la mesure relative à la révision des prix des carburants, inscrite dans le PLF 2027, ne signifie pas nécessairement l’imminence d’une augmentation à la pompe.

Cette disposition prévoit un mécanisme d’ajustement modulable — susceptible d’être orienté à la hausse comme à la baisse — selon des critères rigoureusement encadrés.

Ces clarifications interviennent dans le sillage de la présentation par le ministre des Finances des grandes lignes du PLF 2027 devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée.

Cadrage macroéconomique et préservation du modèle social

Lebbou a souligné que la démarche gouvernementale vise à mobiliser des ressources supplémentaires et à lutter contre l’évasion fiscale, tout en garantissant le financement des dépenses publiques, la poursuite des grands chantiers de développement et le maintien des transferts sociaux.

Un constat partagé par Bachir Messaitfa, ancien ministre délégué chargé des Statistiques et de la Prospective et président de la Fondation « Sinaat Al-Ghad ».

Intervenant sur le plateau d’Echorouk News dans l’émission Ghorfat Al-Akhbar, l’expert économique a apporté un éclairage technique sur cette mesure :

« Le texte ne prévoit aucune augmentation immédiate ou directe des tarifs à la pompe. La disposition insérée constitue avant tout un cadre réglementaire offrant une marge de révision budgétaire et technique. »

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Selon Messaitfa, cette latitude juridique offre aux autorités un levier d’ajustement progressif à l’avenir, en fonction de la conjoncture, des coûts de production, de raffinage et de distribution, sans pour autant entraîner une majoration tarifaire instantanée.

Cap sur la numérisation et la fiscalité hors hydrocarbures

Dans la continuité de ces travaux, la Commission des finances a auditionné le directeur général (DG) de la prévision et des politiques au ministère des Finances, Sid Ahmed Louahadj , au sujet du cadrage macroéconomique pour la période 2027-2029.

Selon les éléments rapportés par Echorouk Online, Louahadj a décliné la feuille de route visant à résorber le déficit financier.

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Celle-ci repose sur l’élargissement de l’assiette fiscale, la lutte contre la fraude, l’amélioration du recouvrement, la modernisation de l’administration fiscale et l’accélération de la numérisation, avec pour priorité le développement des recettes hors hydrocarbures.

Les députés face aux défis du pouvoir d’achat et de l’investissement

À l’issue de ces exposés, les parlementaires ont exprimé plusieurs préoccupations majeures concernant la soutenabilité du déficit budgétaire, la précision des prévisions de croissance, ainsi que l’impact potentiel de la hausse de certaines taxes à la consommation sur le quotidien des citoyens.

La nécessité de trouver un juste équilibre entre la maximisation des recettes de l’État et le maintien d’un climat fiscal attractif pour les investisseurs a été vivement débattue.

Enfin, les interventions des députés ont également porté sur l’encadrement du système de fiscalité volontaire pour éviter tout risque de blanchiment d’argent, le règlement des créances des entreprises, la résorption des retards dans les chantiers publics et le soutien dynamique aux exportations hors hydrocarbures.