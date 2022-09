Prix articles scolaires : le ministère du Commerce explique la flambée

Mercredi dernier, les élèves des trois cycles scolaires ont regagné les bancs de leurs établissements. Durant cette période qui accompagne la rentrée scolaire, les parents s’empressent pour acheter les fournitures scolaires nécessaires pour leurs enfants, seulement, les prix des articles scolaires ont remarquablement augmenté cette année, avec une hausse allant de 150 à 250 %.

Intervenant ce mercredi matin sur les ondes de la radio Chaîne I, le directeur général de la régulation et l’organisation des marchés au ministère du Commerce, Sami Koli, s’est exprimé au sujet de la flambée exceptionnelle des prix des fournitures scolaires cette année.

D’après lui, cette hausse des prix intervient en raison de la suspension de la production au cours des dernières années, et ce, à cause de la pandémie de la Covid-19. Mais aussi le retour de la production à un rythme plus lent que celui d’avant la pandémie.

Fournitures scolaires : le Ministère ouvre plus de 70 marchés de la Rahma

Lors de son passage à la radio nationale, Sami Koli a affirmé que le Ministère du Commerce a accompagné la rentrée scolaire à travers l’ouverture de plusieurs points de vente dédiés aux fournitures scolaires, révélant que 78 marchés de la Rahma ont vu le jour à travers le territoire national.

En effet, le DG de la régulation et l’organisation des marchés au ministère du Commerce a fait savoir que ces marchés de la Rahma répondaient aux besoins des citoyens et dynamisaient la rentrée sociale cette année.

De plus, Sami Koli a indiqué que le Ministère du Commerce avait entamé les préparatifs pour le lancement des marchés de la Rahma en avril dernier. D’ailleurs, il convient aussi de rappeler que le but derrière la mise en place de ces points de vente est de permettre aux citoyens d’acheter des articles scolaires à des prix raisonnables et les accompagner pour cette nouvelle rentrée scolaire.

Rentrée scolaire 2022 : quels sont les points à retenir ?

Le 21 septembre passé, près de 11 millions d’élèves ont regagné les bancs de leurs écoles au titre de l’année scolaire 2022-2023. Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, avait donné le coup d’envoi officiel depuis l’école primaire « Lalla Fatma N’Soumer » dans la wilaya de Djanet.

La nouvelle année scolaire connait l’introduction de plusieurs nouveautés, notamment l’adoption de l’enseignement de la langue anglaise dès la 3ᵉ année du cycle primaire, un défi que l’État a relevé pour permettre aux élèves d’apprendre cette langue universelle, avait affirmé le ministre Belabed.

Mais aussi la dotation de plus de 1600 écoles en tablettes numériques, une mesure qui intervient en application des directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant l’allègement du poids des cartables scolaires.

En outre, la rentrée scolaire cette année est marquée par le retour au système d’enseignement habituel et l’abandon du système exceptionnel mis en place au cours des deux dernières années à cause de la pandémie de la Covid-19.