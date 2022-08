Prix ARLEM de l’entrepreneuriat : la date limite des inscriptions fixée

Les compétences algériennes se font de plus en plus connaître à travers le monde. En effet, dans des concours internationaux ou régionaux, les Algériens arrivent toujours à saisir l’opportunité et se distinguer sur plusieurs niveaux. Parmi ces évènements, on compte le concours ARLEM.

Organisé par l’assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne, ce concours a pour but de soutenir les jeunes entrepreneurs qui travaillent dans la région méditerranéenne. Et met en lumière les liens entre ces entrepreneurs et les autorités locales et régionales.

Par ailleurs, dans un communiqué rendu public sur sa page officielle, la représentation de l’union européenne en Algérie a fait savoir que le dernier délai de participation au concours est fixé pour le 15 août 2022. Passé cette date, les candidats souhaitant participer à ce concours ne pourront plus envoyer leurs candidatures.

Comment participer au concours ARLEM ?

À l’issue de ce concours, le prix ARLEM sera décerné au meilleur jeune entrepreneur local en méditerranée. En revanche, pour participer à ce concours et remporter ce prix, il convient de satisfaire quelques conditions. Notamment :

Être un jeune entrepreneur dont l’âge ne dépasse pas les 35 ans;

Posséder une entreprise qui active depuis au moins 3 ans;

Avoir le siège de l’entreprise implanté dans l’un des pays participants, notamment en Algérie;

Être soutenu par les autorités locales ou régionales.

Si vous remplissez tous les critères précédemment cités, il vous est possible d’envoyer votre candidature en ligne, et ce, via le site de la représentation de l’Union européenne en Algérie.

Comment se fait la sélection des candidats pour le prix ARLEM ?

Les membres d’un jury spécial procéderont à la sélection des candidats pour participer à ce concours selon des critères d’attribution. Ce jury est principalement composé de représentants d’institutions européennes et euro-méditerranéennes, mais aussi d’associations membres de l’ARLEM, telle que ANIMA Investment Network.

Par ailleurs, une liste de finalistes sera établie à base de cinq jeunes entrepreneurs. Parmi ces derniers, sera élu le meilleur entrepreneur local de la région méditerranéenne. En participant à ce concours, les retenus bénéficieront d’un ensemble de formations mais aussi de quelques avantages de visibilité et de mise en réseau.

Il convient de le rappeler, parmi les lauréats des éditions précédentes de ce concours, un entrepreneur algérien s’est bien distingué. Et ce, grâce à son entreprise qui active dans la production de sirop et de vinaigre à base de dattes.