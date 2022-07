Prix alimentaires : que disent les chiffres de la FAO ?

Les prix mondiaux des denrées alimentaires sont un indicateur très suivi par les économistes et les spécialistes dans le cadre de leurs prévisions et leurs stratégies. Ils sont officiellement communiqués par l’ l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ( FAO ).

Malgré des prix jugés encore élevés, le FAO communique une baisse pour le troisième mois consécutif. Cet indice FAO des prix des produits alimentaires est établi dans le but d’aider à suivre l’évolution de la situation sur les marchés mondiaux des produits agricoles.

Au mois de juin 2022, les prix de produits alimentaires ont reculé de 2,3% avec la chute des matières premières, notamment les huiles végétales, les céréales et le sucre.

L’Indice FAO des prix des céréales est en baisse de 4,1% comparé au mois de mai. On distingue aussi un recul de 7,6% en ce qui concerne l’indice lié aux huiles végétales. Le prix internationaux du blé ont chuté de 5,7 % en juin et ce malgré une situation géopolitique défavorable.

Des prix toujours aussi élevés malgré cette baisse

Malgré ces indices qui reculent le FAO souligne le fait que ces prix restent élevés. L’économiste en chef de la FAO Maximo Torero Cullen, affirme que « même si l’indice FAO des prix des produits alimentaires baisse en juin pour le troisième mois consécutif, il reste proche du record sans précédent atteint en mars cette année ».

En effet, prix des céréales restent en hausse de 27,6% par rapport à juin 2021 et ceux du blé en hausse de 48,5%. L’indice FAO reste donc globalement plus élevé de 23,1% par rapport à l’année passée.

De plus, certaines denrées ne suivent pas cette tendance à la baisse. C’est le cas de la viande dont l’indice FAO a augmenté de 1,7 % en juin. L’organisation précise que c’est un record, dû au « resserrement des disponibilités mondiales causé par l’apparition de foyers de grippe aviaire dans l’hémisphère nord ».

En ce qui concerne les mois à venir, la FAO prévoit une production de 2,8 milliards de tonnes avec 7 millions de tonnes supplémentaires en ce qui concerne les céréales pour cette année 2022.