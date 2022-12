Privé du Mondial avec le Maroc : Vahid nostalgique de l’Algérie

Vahid Halihodzic a été privé de la Coupe du Monde-2022, qui se déroule au Qatar, avec le Maroc. Viré de son poste quelques mois avant le Mondial, il a dû mal à digérer ça. Il parle encore une fois de l’Algérie pour se consoler.

Vahid Halilhodzic avait réussi à qualifier le Maroc pour la Coupe du Monde Qatar-2022. Quelques mois avant le grand rendez-vous planétaire de football, il a été viré de la tête de la barre technique de la sélection des « Lions de l’Atlas ».

Le technicien bosniaque s’est vu priver d’une Coupe du Monde pour une troisième fois de sa carrière d’entraineur. Il avait déjà vécu le même scénario avec la Côte d’Ivoire en 2010 et le Japon en 2018.

Visiblement, Vahid n’arrive toujours à digérer ça. Il parle encore une fois de son beau parcours avec l’Algérie en 2014 pour se consoler.

« Je suis reconnu comme l’entraineur de l’Algérie »

En effet, et dans une longue interview accordée à « So Foot », Vahid Halilhodzic se rappelle de la bonne Coupe du Monde réalisée avec les Verts en 2014 au Brésil.

« Je ne veux pas me vanter, mais tactiquement j’ai du pif, je sais faire. Défensivement, à la limite, c’est facile, mais offensivement… Il y a mille possibilités. En 2014, toutes les équipes se sont fait bouffer par l’Allemagne, et nous, l’Algérie, on a bouffé l’Allemagne ! Moi, je n’ai pas un système défini, je m’adapte tout le temps, chaque match est une bataille ». Raconte-t-il la belle anecdote d’un certain 30 juin 2014.

L’un des entraineurs ayant marqué leur passage à la tête de la sélection nationale se dit fier d’avoir qualifier quatre sélections pour le Mondial. « Alors il faut avoir un peu de fierté, ce n’est pas rien d’amener quatre équipes en Coupe du monde. J’aurais aimé revivre ce que j’ai vécu avec l’Algérie. Partout où je passe, je suis reconnu comme l’entraîneur des Fennecs, on a laissé une super impression. Après notre l’élimination contre l’Allemagne, et quand on est rentrés en Algérie, il y avait une grande foule dans les rues du pays. Une fête nationale. Alors je n’ai jamais reçu autant de propositions qu’en ce moment. Des sélections, des clubs, même en France. Je ne sais pas ». Ajoute-t-il.