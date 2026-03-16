Prisons algériennes : la DGAPR lance un nouveau service numérique pour les familles de détenus

Les familles de détenus en Algérie disposent désormais d’un nouvel outil pour effectuer certaines démarches plus simplement. Avec la digitalisation progressive des services publics, l’administration pénitentiaire vient d’introduire un dispositif qui modifie la manière dont l’argent peut être transféré aux personnes incarcérées. Une mesure qui vise à alléger les procédures pour les proches des détenus tout en modernisant le fonctionnement des prisons algériennes.

La Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR) a annoncé, lundi, le lancement d’un service de paiement électronique pour les montants destinés aux détenus. Cette initiative s’inscrit, selon l’institution, dans une démarche visant à améliorer la qualité des services proposés aux familles et à simplifier certaines formalités administratives.

Paiement électronique pour les détenus : un service lancé dans deux établissements pilotes

Dans son communiqué, la Direction générale de l’administration pénitentiaire précise que ce service de paiement électronique pour les détenus est entré en vigueur le jeudi 12 mars.

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Pour l’instant, le dispositif a été déployé dans deux établissements :

L’établissement de rééducation et de réhabilitation d’El Harrach , relevant de la cour d’Alger

L’établissement de rééducation et de réhabilitation de Koléa , relevant de la cour de Tipaza

Ces structures servent de phase de lancement avant une extension progressive à d’autres établissements du pays.

Selon le communiqué officiel, cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de modernisation de l’administration et d’amélioration des services destinés aux citoyens.

Prison algérienne : comment fonctionne le paiement électronique pour les détenus lors des visites ?

Le nouveau dispositif permet aux visiteurs de transférer directement de l’argent à un détenu le jour de la visite, à l’intérieur même de l’établissement pénitentiaire.

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Les opérations s’effectuent grâce à des terminaux de paiement électronique (TPE) installés dans les établissements concernés. Les visiteurs peuvent régler les montants avec :

La carte Edahabia

Une carte bancaire

Le paiement se fait donc directement par carte, sans avoir besoin de liquide.

Selon la Direction générale de l’administration pénitentiaire, ce système offre plusieurs avantages pratiques :

Réalisation rapide et simple des opérations

des opérations Transfert immédiat et sécurisé de l’argent vers le compte du détenu

de l’argent vers le compte du détenu Remise d’un reçu confirmant la transaction

confirmant la transaction Absence de frais supplémentaires pour l’expéditeur

Possibilité de payer sans transporter d’argent liquide

Suppression de la nécessité de se déplacer vers un bureau de poste

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