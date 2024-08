Prison ferme pour l’influenceuse Mouna Limam, condamnée pour trafic de psychotropes

Le tribunal de Dar El Beïda à Alger a rendu un verdict sévère ce dimanche 13 août, en condamnant l’influenceuse des réseaux sociaux Mouna Limam à 18 mois de prison ferme. La jeune femme, suivie par des milliers d’internautes, a été jugée pour possession et trafic de substances psychotropes, une affaire qui a rapidement fait le tour des médias algériens en raison de la notoriété de l’accusée.

Affaire Mouna Limam : l’influenceuse écope d’une peine de 18 mois ferme

Les faits remontent à une semaine, lorsque Mouna a été arrêtée à l’aéroport Houari Boumediene en possession de 32 comprimés hallucinogènes et d’une pièce de cannabis de 150 g, la jeune femme s’apprêtait à prendre un vol pour Bouira. Lors de son interrogatoire, elle a admis consommer régulièrement des substances psychotropes et fumer du cannabis. Elle a également reconnu s’être procuré ces substances auprès d’un certain B. Kamal, un chauffeur clandestin basé à Oran, qui est l’un des deux autres accusés dans cette affaire.

Outre la condamnation de Mouna Limam, le tribunal a également prononcé des peines sévères contre B. Kamal et K. M. Yacine, deux complices en fuite. Ils ont été condamnés à 10 ans de prison ferme et un mandat d’arrêt a été émis à leur encontre. Le procureur avait requis ces peines lourdes, assorties d’une amende de 500 000 dinars, soulignant la gravité des actes commis.

Le cas de Mouna Limam, une influenceuse ayant une grande portée sur les jeunes, souligne l’importance de la responsabilité des personnalités publiques dans la promotion de comportements sains et respectueux de la loi. Le verdict de ce jour envoie un message clair sur les conséquences légales sévères pour ceux qui se livrent à de telles activités illicites, indépendamment de leur statut social ou de leur influence en ligne.

