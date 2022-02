Prison, amende et mandat d’arrêt : le nouveau verdict de Chakib Khelil

Le tribunal de Sidi M’hamed à Alger a rendu ce lundi 14 février 2022, son verdict dans l’affaire de l’ancien ministre de l’Énergie Chakib Khelil, qui se trouve actuellement en fuite à l’étranger.

Le Pôle pénal économique et financier de la même juridiction a condamné l’ancien ministre, par contumace, à une peine de 20 ans de prison ferme assortie d’une amende de deux millions de dinars avec l’émission d’un mandat d’arrêt international.

L’ancien P.D.G. de la Sonatrach, Mohamed Meziane a écopé d’une peine de 5 ans de prison ferme pour conclusion de marchés en infraction aux lois et à la réglementation, conformément à la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

Concernant l’ancien adjoint du P.D.G. de la Sonatrach, Abdelhafidh Feghouli, la même juridiction a prononcé une peine de 6 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de dinars pour l’accusation conclusion de marchés en infraction aux lois et à la réglementation. Les autres accusés ont tous été acquittés.

Pour rappel, ce procès concerne l’affaire du complexe gazier d’Arzew à Oran. Les accusés sont poursuivis pour octroi d’indus privilèges, abus de fonction et conclusion de marchés en infraction aux lois et à la réglementation, conformément à la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

Le réquisitoire du parquet

Le 1er février dernier, et à l’issue des audiences dans le cadre de cette affaire, le procureur de la République avait requis une peine de 20 ans de prison ferme à l’encontre de l’ancien ministre de l’Énergie, Chakib Khelil, une amende de 2 millions Da et le maintien du mandat d’arrêt international émis en septembre 2019.

Le parquet avait également demandé la confiscation des biens immobiliers, mobiliers et comptes bancaires du principal mis en cause ainsi que ceux des membres de sa famille.

Une peine de 10 de prison ferme et une amende d’un million DA ont été requises contre l’ancien P.D.G. de la Sonatrach, Mohamed Meziane et son adjoint, Abdelhafidh Feghouli.