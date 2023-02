Prise en photo depuis l’espace, la belle Algérie captive les astronautes

Avec sa taille de pays continent, sa position géographique de portail de l’Afrique, sa côte longue de 1200 kilomètres, son immense étendue désertique qui couvre 84 % de son territoire… « Avec ses sites ensoleillés, ses montagnes et ses décors », l’Algérie, notre beau pays, ne laisse personne indifférent… Pas même les astronautes de la NASA et de l’ISS…

L’agence spatiale américaine (NASA) a déjà publié sur son site internet plusieurs photos du grand Sahara algérien depuis l’espace. Le 5 juillet 2021, jour de l’indépendance de l’Algérie, le célèbre cosmonaute français, Thomas Pesquet, a partagé sur son compte Twitter, plusieurs clichés de la baie d’Alger qu’il a pris depuis la Station spatiale internationale (ISS).

Samantha Cristoforetti, un « Bonjour l’Algérie ! » depuis la Station spatiale internationale

Et en octobre de l’année dernière, c’était autour de l’astronaute de l’ESA, l’Italienne Samantha Cristoforetti, de poster des photos de l’Algérie vue du ciel. Samantha faisait partie de l’équipage de la mission Minerva à la Station spatiale internationale (ISS). Le vaisseau Crew Dragon Freedom a décollé le 27 avril 2022 pour revenir sur terre, six mois plus tard, le 14 octobre 2022.

L’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) a profité de sa mission à l’ISS pour partager avec ses abonnés sur Twitter des clichés de différentes régions du monde. Et voilà que le 6 octobre 2022, son choix s’est portée sur… l’Algérie. Ainsi, en ce jour, Samantha Cristoforetti a posté trois photos depuis l’espace de trois villes différentes de la côte algérienne : Alger, Oran et Annaba.

Sur le petit texte qui accompagnait le tweet de la cosmonaute italienne, on pouvait lire : « Bonjour l’Algérie ! Alger, sa capitale, se trouve sur la côte méditerranéenne du pays, au milieu de deux autres villes côtières : Oran et Annaba. » Notez que l’ISS orbite à 408 km au-dessu de la Terre.

Hello #Algeria! 🇩🇿 Algiers, its capital, lies on the country’s Mediterranean coast in the middle of two other coastal cities: Oran and Annaba. #MissionMinerva pic.twitter.com/SIV33W9euf — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) October 6, 2022

Du reste, l’Agence spatiale européenne (ESA) a informé que « dans le cadre de sa participation à la mission Minerva, Samantha a exécuté de nombreuses expériences européennes et de nombreuses autres expériences internationales en microgravité. »

Avant, Samantha, les paysages algériens avaient déjà séduit la NASA, Thomas Pesquet et le russe Sergey Ryazanskiy

Comme nous l’avons mentionné plus haut, les photos de Samantha Cristoforetti ne sont pas les premiers clichés de l’Algérie pris depuis l’espace. Avant elle, la NASA et d’autres astronautes ont publié des photographies de la côte et du Sahara algériens vus du ciel.

Ainsi, le 5 juillet 2021, comme un clin d’œil amical à l’Algérie, le célèbre astronaute français, Thomas Pesquet, a partagé sur son compte Twitter trois photos de la baie d’Alger qu’il a prises depuis sa mission à l’ISS. Dans le court texte qui accompagne le tweet, Thomas a comparé l’endroit à un parfait croissant de lune : « Alger, a-t-il écrit, des hauteurs de la casbah à la pointe est de sa baie. Avec sa forme en [croissant] presque parfaite, elle attire facilement l’œil ».

Alger des hauteurs de la casbah à la pointe est de sa baie. Avec sa forme en 🌙 presque parfaite, elle attire facilement l’œil

🇩🇿

Algiers in #Algeria resembles a 🌙 and its airport runways seem to copy the same shape of the coast. https://t.co/PcJp1gW5Qh pic.twitter.com/OTI4eusZ37 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 5, 2021

Un peu plus, le 3 février 2022, c’était autour du cosmonaute russe, Sergey Ryazanskiy, de partager sur sa page Facebook une sublime photo spatiale du Sahara algérien. Dans le texte qui accompagne son post, on peut lire : « L’Algérie est un pays unique par son climat et sa nature. On y trouve un désert, des montagnes, des lacs, la mer et des forêts. En Algérie, la température peut atteindre +50°C (dans le Sahara), tandis qu’en hiver, il neige dans certaines villes. »

Pour sa part, l’Agence spatiale américaine, NASA, a publié sur son site internet plusieurs photos de l’Algérie prises depuis l’espace, du Sahara pour l’essentiel, mais pas seulement. Nous vous laissons avec deux parmi les plus splendides d’entre elles pour conclure l’article. Retrouvez toutes les autres ici.